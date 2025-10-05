Manresa y Lleida firman un empate a cero sin demasiado espectáculo (0-0)

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida visitaba el Congost de Manresa en busca de sus primeros tres puntos para poder salir de la zona baja de la clasificación pero no consiguió pasar del empate a cero

Primera parte

La jornada 5 del Lleida se veía marcada por unos manresanos que eran quiénes creaban más peligro, pero se tropezaban consigo con un gran Satoca, que impedía las ocasiones de los locales. El Lleida estiraba las líneas y hacía una gran presión, asfixiando en salida de pelota en el Manresa y obligando a desplazar en largo. Los leridanos eran los que estaban más plantados en campo contrario. Sin embargo, en el minuto 20 de partido llegaba un remate al palo de En el Azami que dejaba helados en los de Cortés cuándo todo el Congost de Manresa ya cantaba el 1-0. El Manresa no brillaba con el juego, pero creaba mucho peligro en las contras que proponían los locales, sobre todo Bamta y Ezzarfani que ponían entre la espada y la pared en el Lleida. Vista la situación, la presión del Lleida ya no era la misma que en los primeros minutos y vivían alejados de la portería de Pulido.

Segunda parte

La segunda presentaba un juego bastante trabado, con muchas quejas y disputas duras entre ambos equipos. El Lleida se veía ahogado a pesar de una segunda mitad en la cual no había ocasiones claras por parte de nadie. Los de Cortés, que firmaban el empate, sacaban agua de la barca como podían, perdiendo pelotas en zonas defensivas que ponían en peligro el resultado leridano. El partido finalizaba con un remate en el palo de Óscar Rubio al 90, en el suspiro final del partido, que, por mala suerte de los leridanos, no acabó en el fondo de la red de la portería manresana.