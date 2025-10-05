Punto positivo en Cerdanyola

Guillem Porta, jugador del Mollerussa, busca combinar con un compañero ante la oposición de un defensa del CerdanyolaJosep Maria Ribes

El Mollerussa suma un punto de su partido a Les Fontetes, en Cerdanyola de Vallès, donde se enfrentaba a un conjunto local, el Cerdanyola Futbol Club, qué llegaba al duelo como colista al campeonato de liga al grupo 5 de Tercera RFEF, pero que no le pondría las cosas fáciles en los del Pla d'Urgell, en un duelo sin goles.

Al primer cuarto de hora, el Cerdanyola se acercaba con dos llegadas peligrosas al área de Albert Batalla, portero del Mollerussa, sobre todo una primera de Javi López, en uno remado con intención que rechazaba el portero del Mollerussa.

A la primera media hora de juego, tenía una doble ocasión el Mollerussa, en un servicio de lado de Lucas Pariente hacia Pol Canillo, en una jugada en qué el mediocampista de los del Plana de Urgell acabaría enviando la pelota en el palo. Al rebote estaba Dueso, que estrellaba el esférico en el travesaño, y después el portero del Cerdanyola, Álvaro Aljama, atrapaba la pelota.

En la segunda parte, el Mollerussa quería dar un paso adelante y tener más presencia en campo rival, después de una primera mitad en que había ido de menos además.

La oportunidad más clara, en el minuto 73, en una jugada en qué Lamin recibía una buena pasada de Alpha. Después de esta combinación, el delantero leridano intentaba rematar en la búsqueda de un primer gol para los del Plan de Urgell, pero Aljama volvía a parar la pelota.

Todo eso en un duelo en que el árbitro del encuentro había mostrado varias tarjetas amarillas, entre las cuales en Puerta (37), Franki (45), Reynold (60), y Toni Vicente (84), que tendría minutos más tarde, por parte del Mollerussa.

A medida que avanzaban los minutos los dos equipos bajaban sus prestaciones ofensivas. Los de Kiku Parcerisas lo intentaban, y daban entrada a Rocky por Lucas Pariente, y a Julen Vilarrasa para Mellar, poniendo así piernas frescas en las bandas.

Roger Coll, Toni Vicente y Miquel Graells también entraban en el terreno de juego una vez superada la hora de juego, aunque finalmente no llegaría el gol, ni por parte del Mollerussa ni por parte del Cerdanyola.

Uno de los jugadores a destacar del Mollerussa ha sido Albert Batalla, que ha evitado hasta tres veces el gol del Cerdanyola, consiguiendo así la primera portería a cero de la temporada del conjunto del Plana de Urgell.

Con este punto en Cerdanyola, el Mollerussa encadena tres empates a domicilio, y dos derrotas en el Municipal de Deportes de Mollerussa. Los del Plana de Urgell reciben el domingo 12 de octubre (12:00) en la Montana.