El Atlètic Lleida deja escapar otra oportunidad y continúa sin estrenar su casillero de triunfos en la categoría

❘ lleida ❘ El Atlètic Lleida tendrá que esperar, al menos, una semana más para poder celebrar el primer triunfo en la categoría que ha estrenado. De hecho, el haber logrado los tres puntos se hubiera convertido más en una dosis de oxígeno que en un motivo de celebración, debido a que con el empate ante el Girona B por 1-1, los de Gabri se encuentran en decimocuarto lugar, en posiciones de descenso, tras cuatro empates y una derrota en cinco jornadas. Mientras tanto, el Barça Atlètic, próximo rival en visitar el Camp d'Esports, es el líder del grupo con 12 puntos.

El de ayer, fue un empate muy parecido a los otros dos logrados en el Camp d’Esports, en un partido dónde las pocas llegadas rivales castigaron a un Atlètic Lleda superior.

De hecho, los primeros minutos fueron de domino local en campo contrario, mientras que el Girona B, disciplinado en defensa, esperaba sorprender mandando balones largos a la espalda de la defensa leridana.

Como era de esperar la primera ocasión clara fue para los de azul marino, y llegó en la cabeza de Alya Camara, titular ayer despues de ser expulsado el miércoles en Copa Federación. Marcel Samsó controló a la perfección un cambio de orientación de Agüero, y aún estuvo más acertado al centrar para Camara, que delante de la portería no pudo dirigir el balón entre los tres palos de forma inexplicable.

En el 33, Alya Camara volvió a tener un remate de cabeza después de un centro, pero el meta Sergi Puig estuvo acertado con el antebrazo.

Después de las dos ocasiones de Alya Camara —la primera mucho más clara que la segunda—, el escenario fue el mismo: dominio del Atlètic Lleida en campo contrario mientras el Girona B intentaba cazar algun balón largo sin éxito. Principalmente porque en la mayoría de estos envios largos era Daouda quien salía vencedor, imperial en campo abierto. De esta manera, se cerró el primer tiempo en el que el Atlètic Lleida merecía, al menos, una mínima ventaja en el marcador.

El segundo tiempo solo dejó dos ocasiones claras y, curiosamente, fueron los dos goles. Los de la Terra Ferma se adelantaron en el minuto 58 tras un córner en corto que encontró a Marcel Samsó antes que su centro raso lo empujara a gol Roger Alcalà (1-0).

A pesar del dominio local en la posesión, el Girona B empató en el 75. Justo cuatro minutos antes habían entrado Katsushima y Toni López y fue precisamente el nipón el que se marchó de un rival por banda y asistió raso a Toni López que no falló delante de la portería (1-1). En los últimos minutos no hubo reacción de los del Segrià, que otra vez merecieron más pero siguen sin sumar esa victoria que ahora mismo les daría un respiro en la clasificación.

Hoy a las 13.00, el Atlètic Lleida sabrá qué rival visitará el Camp d’Esports en la Copa del Rey. Mallorca, Espanyol, Girona y Osasuna son las cuatro opciones para los leridanos que empiezan la semana con la ilusión de la Copa pero con la mirada puesta en el domingo en el partido en el campo del Espanyol B.

Gabri Garcia. Mostró su descontento reconociendo que “estoy muy preocupado porque estamos muy necesitados de puntos”

❘ Lleida ❘ El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri Garcia, no escondió su preocupación tras el partido al decir que “en el Camp d'Esports tenemos que sacar más puntos. No puede ser que como locales saquemos tan pocos puntos” añadió.

A diferencia de los otros empates en casa, Gabri fue tajante tras el resultado de ayer: “No tenemos que merecer ganar el partido, debemos ganarlo”, destacando que “al final si no ganas no coges toda la confianza que necesitamos”. Acerca del partido, dijo que “no hemos sabido llevarlo a nuestro terreno hasta el final y esto nos ha costado el empate”. El técnico de Sallent también lamentó que “encima nos han marcado en su única llegada de peligro y ese gol llega por un error nuestro en el inicio de la jugada”.

Finalmente y ya de forma un poco más calmada, Gabri señaló que “ganar partidos es nuestra asignatura pendiente, pero por suerte aún quedan muchos partidos”.

Por su parte, Marcel Samsó manifestó que “hemos merecido ganar porque hasta el gol del empate hemos sido muy superiores a ellos”. En lo personal, el mediocentro destacó que “ya he superado la lesión y estoy listo para ayudar al equipo”.

También hizo declaraciones el goleador Roger Alcalà, quien se sinceró al decir que “es lógico que esté contento por haber marcado”, pero al mismo tiempo se lamentó porque, dijo, “lo importante es que no hemos podido ganar”.