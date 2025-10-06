Tropiezo alarmante

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ sevilla ❘ El Barcelona perdió ayer el liderato de LaLiga de la peor manera: goleado 4-1 por el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, donde fue superado en la primera parte y desperdició sus opciones de empatar en la segunda, especialmente en un penalti de Lewandowski que pudo suponer el empate a dos, antes de que el equipo hispalense sentenciara con dos goles en el descuento.

El Barça, que defendía el liderato tras el triunfo del Real Madrid ante el Villarreal (3-1), llegaba tocado por su primera derrota del curso, ante el PSG en Champions (1-2), y con numerosas bajas: Lamine Yamal, Ter Stegen, Joan García, Gavi, Fermín y Raphinha. Por todo ello, el conjunto azulgrana rindió a un nivel muy pobre en el arranque, viéndose plenamente superado por el rival en el primer tiempo.

De hecho, el Sevilla se adelantó en el 13 con un penalti polémico de Araujo, transformado por el exazulgrana Alexis Sánchez, y amplió la ventaja en el 36 gracias a Isaac Romero (2-0). El Barça reaccionó y recortó en el descuento de la primera parte con un gol de Marcus Rashford, asistido por Pedri (2-1). Tras el descanso, los de Hansi Flick dominaron y parecían cerca de firmar una nueva remontada, pero fallaron mucho en la definición.

La más clara fue de Lewandowski, que mandó fuera un penalti a un cuarto de hora del final para poder empatar. Los azulgranas aún encontraron otras acciones para la igualada, en especial en dos remates de Roony Bardghji. Pero en el 90, Carmona sentenció en un contragolpe y Akor Adams firmó el 4-1 en la prolongación.

Flick: “Cuando volvamos del parón lucharemos por todos los títulos”

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, quiso mostrarse “positivo” tras el 4-1 encajado ante el Sevilla. Aunque reconoció que “la primera parte no fue buena, nos hicieron uno contra uno en defensa. En la segunda la reacción fue buena. De los goles no quiero hablar ni poner excusas: debemos aprender, lo más importante es la reacción”, insistió en que “estas sensaciones que tenemos es importante guardarlas y cuando volvamos del parón luchar por todos los títulos”. “Tenemos un buen equipo, recuperaremos jugadores y somos positivos”, añadió.

Flick negó que el problema sea el sistema: “En la primera parte cometimos grandes errores, pero siempre jugamos así. Pudimos marcar el segundo y habría cambiado el partido”. Aun así, celebró el parón, porque dijo que “servirá para recuperar nivel y tener a todos a su mejor versión”. “Todo el mundo está decepcionado, es duro perder 4-1, pero tenemos que seguir”, afirmó.