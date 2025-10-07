El Barça se estrena en la nueva Champions ante el Bayern

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Barça femenino inicia hoy en el Johan Cruyff (21.00) su camino en la Champions 2025/26 ante el Bayern Múnich, primer reto de una fase Liga que sustituye a la clásica liguilla en un nuevo formato asimilable a la masculina. El vigente subcampeón afronta el estreno tras un verano de bajas importantes, pero con ambición intacta. El técnico, Pere Romeu, asegura que “competiremos como bestias” en un partido al que llegan “con garantías y el plan muy claro”.