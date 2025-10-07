El empate del Lleida HC pasa a ser victoria un día después

El Lleida HC ya tiene en el bolsillo su primera victoria en su debut en División de Honor Oro, aunque esta llegó de una forma rocambolesca. Lo que el sábado parecía un empate muy meritorio ante el Zuazo (23-23), un recién descendido de la máxima categoría que pretende regresar a la élite, el domingo por la noche se convirtió en una victoria por 23-22, después de que la Federación Española atendiera la protesta del club leridano porque la mesa del partido, con 17-18 en el marcador, subió un gol al equipo visitante que ni había entrado ni había sido señalado por los árbitros que supuso el 17-19. El partido siguió con normalidad, hasta el teórico 23-23 final. Pero cuando el cuerpo técnico del Lleida HC revisó el vídeo del partido se dio cuenta de la situación, elevó una protesta el domingo y, casi de madrugada, la Federación modificó con rapidez el acta del partido después de que los árbitros del choque revisaran la situación.

Iban Raigal, técnico del conjunto leridano, explicó que la situación decisiva del partido llegó en el minuto 41 “en un ataque del rival cuando nosotros estábamos en inferioridad. Nuestra portera (Lara Peris) paró el balón, salió fuera, los árbitros indicaron un saque de puerta y el juego se reinició de forma normal desde el fondo”. No obstante, la mesa de cronometraje subió un gol al rival sin que casi nadie lo advirtiera, colocando el 17-19. El técnico reconoció que en ese momento “la única que se dio cuenta de la situación fue la delegada, que protestó a la mesa, pero le dijeron que el marcador era correcto”.

Así, los últimos minutos de partido se jugaron con un marcador que no era real, aunque todo el mundo se pensaba que sí. De hecho, el Lleida HC tuvo una última posesión para teóricamente ganar, que acabó con un gol fuera de tiempo de Marina Graell, y todo el mundo dio por bueno el 23-23.

No obstante, cuando el domingo Raigal se puso a revisar el vídeo del partido, se dio cuenta de la situación y elevó una protesta, adjuntando la prueba videográfica. El propio técnico reconocía ayer que “la Federación resolvió la situación muy rápido. Yo mandé la protesta el domingo a las 20.00 y a las 23.00 ya habían cambiado el acta y nos habían dado la victoria”. “Fue una situación muy rara y que esta vez nos ha favorecido, aunque si yo fuera el entrenador del Zuazo me hubiera cabreado, porque se jugaron casi 20 minutos con un marcador que no era y al final han salido perjudicados”, señaló. Además, resaltó que “el empate ya era muy positivo, porque es contra un equipo construido para subir, pero ahora la victoria refuerza mucho la moral del equipo, que hizo un partidazo y el resultado supone una gran recompensa”.