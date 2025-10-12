El Hiopos Lleida hace historia al ganar al Barça en un Palau convertido en el Barris Nord

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha conseguido una victoria histórica este domingo en el Palau Blaugrana después de derrotar al Barça por|para 86-91 en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga ACB de la temporada 2025-2026. Los leridanos, liderados por un estelar Caleb Agada, han mostrado un gran acierto exterior y han sabido resistir la presión azulgrana en los momentos decisivos para llevarse un triunfo sin precedentes.

El partido ha empezado con un dominio inicial del equipo visitando con uno parcial de 0-7 que ha obligado al Barça a reaccionar con un contundente 12-0. Sin embargo, después de un tiempo muerto pedido por Gerard Encuentra, técnico del Hiopos Lleida, los visitantes han recuperado la iniciativa con un gran acierto desde la línea de tres puntos, destacando las aportaciones de Agada y Batemon. El primer cuarto ha finalizado 21-24, mostrando ya la igualdad que caracterizaría el partido.

Vídeo: Xavi Casals

Dominio leridano en el segundo cuarto

Durante el segundo periodo, el Hiopos Lleida ha conseguido la máxima diferencia del partido llegando a los 13 puntos de ventaja. Mikel Sanz y Melvin Ejim han brillado en ataque, mientras que Shengelia intentaba mantener al Barça en el partido con un perfecto 100% de acierto en tiros de dos puntos. La reacción azulgrana a los últimos minutos, con Clyburn asumiendo responsabilidades, ha recortado distancias pero se ha llegado al descanso con 43-48 favorable a los visitantes.

Remontada azulgrana en el tercer cuarto

En la reanudación, el Barça ha salido con mayor intensidad defensiva y ha conseguido cambiar el marcador mediante un parcial de 8-0 (59-57) que ha obligado a Gerard Encuentra a pedir tiempo muerto. Shengelia ha seguido liderando la anotación local, pero la tensión ha subido con decisiones arbitrales polémicas que han provocado una técnica a Joan Peñarroya, entrenador azulgrana. El cuarto ha finalizado con mínimo ventaja por los locales (65-63) en un intercambio constante de canastas|cestas.

Un último cuarto para la historia

El inicio del periodo decisivo ha sido marcado por la expulsión de Gerard Encuentra después de recibir una segunda técnica en una controvertida decisión arbitral justo después de dar instrucciones en un tiempo muerto. A pesar de este contratiempo, el Hiopos Lleida ha iniciado con un bueno parcial gracias a los cinco puntos de Golomán (65-68). Los minutos finales han sido de infarto, con Caleb Agada exhibiéndose en los momentos más críticos y Diagne anotando los puntos definitivos para sellar una victoria histórica (86-91), la primera del equipo leridano en el Palau Blaugrana en toda su historia.