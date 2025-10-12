“La recompensa no nos llega”
Joan Bacardit. El técnico del AEM asegura que el equipo hizo “muchas cosas bien” y no merecía el “castigo” que recibió
Tras la derrota ante el Villarreal, el técnico del AEM, Joan Bacardit, aseguró que “estamos dolidas porque vemos que la recompensa no nos llega. La gente que vea el resultado pensara 'el AEM vuelve a perder', pero es injusto. Hemos hecho muchas cosas bien para llevarnos el castigo que nos hemos llevado”. Sobre el segundo tiempo, cuando el Villarreal remontó, Bacardit apuntó que “hemos tenido 10-15 minutos malos que nos han costado los dos goles. Luego nos hemos reactivado, pero ha sido más por honor que no por algo táctico. Cuando nos íbamos al descanso nuestro rival estaba volviéndose loco para pararnos, pero al final nos modificaron algo y esto es fútbol y debes saber adaptarte. Esto nos ha penalizado. Lo hemos leído demasiado tarde”.
Por otro lado, Noe Fernández apuntó que “es un palo, pero nos sentimos con fuerza. Nos falta ese último paso que conseguiremos dar”. La centrocampista también habló sobre su primer tanto oficial y aseguró que “estoy con muchas ganas de marcar más. Estoy segura que los goles llegarán, ya sean míos o de cualquier compañera y lo importante es acercarnos a esta victoria que se nos está escapando”.
Por otro lado, el club comunicó a este diario su malestar por el estado del césped y la iluminación que presentó ayer el Camp d’Esports. A pesar de que el césped se replantó el viernes, el terreno de juego presentaba bastante mal estado para el partido. Lo mismo sucedía con la iluminación, escasa tras la puesta de sol.