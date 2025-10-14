ROLLERSKI
Doble podio leridano en el Estatal de Salardú
La localidad aranesa de Salardú fue escenario este domingo del Campeonato de España de distancia en clásico de Rollerski, organizado por el Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn (CAEI), que tuvo a dos leridanos en el podio masculino. El joven Pau Molins, júnior U20 perteneciente al CENA de Tuixent, acabó el exigente trazado de 7,8 kilómetros y más de 500 metros de desnivel positivo en segunda posición, a 1:08.5 del ganador, el olímpico donostiarra Imanol Rojo. Completó el podio el esquiador del equipo nacional Jaume Pueyo (CEFUC), mientras que Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic y también de la selección estatal, acabó en la cuarta posición.