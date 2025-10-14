Doble podio leridano en el Estatal de Salardú

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La localidad aranesa de Salardú fue escenario este domingo del Campeonato de España de distancia en clásico de Rollerski, organizado por el Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn (CAEI), que tuvo a dos leridanos en el podio masculino. El joven Pau Molins, júnior U20 perteneciente al CENA de Tuixent, acabó el exigente trazado de 7,8 kilómetros y más de 500 metros de desnivel positivo en segunda posición, a 1:08.5 del ganador, el olímpico donostiarra Imanol Rojo. Completó el podio el esquiador del equipo nacional Jaume Pueyo (CEFUC), mientras que Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic y también de la selección estatal, acabó en la cuarta posición.