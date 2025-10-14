Lamine Yamal y Fermín ya entrenan con el Barça

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Lamine Yamal y Fermín López volvieron ayer a entrenar con el grupo después de superar sus respectivas lesiones, según informó ayer el FC Barcelona. Ambos formaron parte de la primera sesión de entrenamiento del equipo azulgrana después de unos días de descanso por el parón de selecciones, con la ausencia de la mayoría de los jugadores internacionales.

La sesión de entrenamiento que se llevó a cabo en el campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva contó con la presencia de dos futbolistas muy importantes para Hansi Flick, ya cerca de su recuperación. El técnico alemán, por contra, conoció ayer lasl esiones del centrocampista Dani Olmo y las molestias, sin lesión, de Ferran Torres, que ayer dejó la concentración de la selección española, como ya hizo su compañero Olmo hace días.

En el caso de Lamine Yamal ha regresado con el grupo tras recaer de sus molestias en el pubis en el partido frente al PSG, que le hicieron perderse el duelo de Liga frente al Sevilla. Mientras, Fermín sufrió una lesión muscular en el choque frente al Getafe disputado a finales del mes de septiembre y no ha estado disponible desde entonces.

Dani Olmo estará de baja un periodo de tiempo indefinido por una lesión muscular en el sóleo izquierdo que, no obstante, no presenta “afectación conectiva”, y se perderá los siguientes partidos con el Barça, entre ellos el Clásico. Según explicó la Federación Española de Fútbol (RFEF), Olmo llegó a la concentración el pasado lunes con “signos de fatiga muscular”, según informó el FC Barcelona a la selección. Una fatiga que, tras un único entrenamiento previo al partido contra Georgia, el viernes pasado y que terminó con molestias, ha acabado siendo una lesión muscular.

Por otra parte, según informó el programa ‘Què t’hi jugues’, de la Cadena SER, la constructora turca Limak, a la que se adjudicaron las obras del Camp Nou, obtuvo la puntuación más baja en la valoración que hizo el equipo técnico. Fomento de Construcciones y Contratas y Ferrovial tuvieron una puntuació mejor.

Ewa Pajor evita el quirófano pero será baja entre 4 y 6 semanas

La jugadora del Barça Femení Ewa Pajor sufre una lesión de rodilla que le obligará a seguir un tratamiento conservador y a ser baja entre cuatro y seis semanas, si bien evita el quirófano y una lesión mayor que la hubiera podido dejar sin jugar esta temporada. “La jugadora del primer equipo Ewa Pajor se ha sometido a pruebas médicas complementarias en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que constatan una lesión en el complejo posterolateral de la rodilla derecha sin otras lesiones asociadas”, anunció el club blaugrana.

Por otra parte, el club anunció ayer la ampliación por tres temporadas del contrato de la portera internacional española Cata Coll, que acababa contrato el próximo verano y que seguirá defendiendo la portería azulgana hasta 2029.