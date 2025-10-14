Los abonados del Atlètic Lleida, gratis a la Copa

El Atlètic Lleida relanza su campaña de abonados con el objetivo de que el Camp d'Esports presente el mejor aspecto posible en el histórico partido que le enfrentará, el 30 de este mes, con el RCD Espanyol en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Los abonados, tanto los ya existentes como los que adquieran su abono en esta nueva campaña, tendrán la entrada gratis al encuentro, así como también en el partido que el equipo leridano disputará mañana ante el Ourense en las semifinales de la Copa Federación. El precio de las entradas de Copa para el público en general será de 40 euros la localidad de Tribuna y 20 la de Lateral i Gols. Los jóvenes de 5 a 21 años pagarán 10 y 20 euros, respectivamente, según dio a conocer ayer el club. El Atlètic Lleida también informó de que la primera campaña se cerró con 2.655 abonados, de los que 774 corresponden a la base del Atlètic Segre y 91 a los del Alpicat, club con el que tiene un acuerdo de colaboración. La nueva campaña mantiene la oferta del 50% de descuento, con precios entre 40 y 90 euros para los adultos.

“Para nosotros, contar con esta cifra de abonados sobrepasa las expectativas que teníamos”, explicó ayer Xavi Bartolo, director deportivo del club. Añadió que “el nuestro es un proyecto nuevo y aunque desde el primer año apostamos por captar afición, esta ha sido la primera vez que hacemos una campaña de abonados. Estamos plenamente satisfechos del resultado”, insistió, destacando que “el club siempre ha sido ambicioso tanto en lo deportivo como en lo social”.

El club cree que la presencia del Espanyol en el Camp d’Esports puede dar todavía un mayor impulso al número de abonados de la entidad. “Lleida hace tiempo que pide un proyecto serio y con aspiraciones, que es lo que le ofrece el Atlètic Lleida”, añadió.

Los abonados también podrán adquirir entradas para la Copa a un precio preferente, una o dos con un descuento del 25%, por lo que las entradas salen a 30 euros y a 15. El club reservará mil localidades en Gol Sud para la afición visitante.

Xavi Bartolo: “La confianza del club en Gabri es máxima”

Xavi Bartolo aprovechó su comparecencia ante los medios para valorar la nueva campaña de abonados para defender al entrenador del primer equipo, Gabri Garcia, después de que el equipo, en su estreno en Segunda RFEF, siga sin conocer la victoria tras la disputa de las seis primeras jornadas —suma cuatro empates y lleva dos derrotas-. “La confianza del club en Gabri es máxima”, explicó. “Hay que valorar la Liga y la Copa Federación, donde estamos en semifinales y hemos hecho historia clasificándonos para la Copa del Rey”, recordó. “Es verdad que nos faltan resultados en la Liga. Veo al equipo más consolidado, más regular. En la Liga estamos teniendo mejores sensaciones que resultados. Nos penaliza mucho no mantener la puerta a cero”, añadió.