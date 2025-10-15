El Pons Lleida recibe a dos rivales directos en solo 5 días

El Pons Lleida afronta esta semana dos partidos cruciales en sus aspiraciones por estar en los puestos de arriba de la OK Liga. Después de un arranque un tanto irregular, con una victoria en la pista del Noia, una derrota en casa ante el Voltregà y un empate el domingo en Caldes tras dejarse remontar un 1-3, los de Edu Amat no pueden fallar esta semana, primero en el duelo de esta noche (20.45) frente al Igualada, que llega con dos puntos más que los listados, y luego el domingo ante el Alcoi, con el que está empatado en la clasificación.

“Son dos rivales de nuestra Liga, dos partidos de seis puntos cada uno. Está claro que si queremos estar arriba no podemos fallar, debemos hacernos fuertes en casa”, señaló el técnico, que no se fía del Igualada, sobre todo por su capacidad defensiva. “Sin duda están en el Top 3 en defensa, no sabría decir en qué posición. Son muy fuertes ahí y nos costará generar, pero siempre digo lo mismo, si somos capaces de que nos marquen menos de tres goles, empataremos o ganaremos la mayoría de partidos, porque somos un equipo que genera muchas ocasiones”, añadió Amat, que para el duelo de hoy tendrá la duda de Sergi Duch, que ayer recibió un golpe en la mano izquierda durante el entrenamiento.