El Atlètic Lleida, sin final por un penalti

Atlètic Lleida se quedó a las puertas de la final de la Copa Federación, tras caer en la tanda de penaltis de una semifinal con alternativas en el marcador y varios momentos de infarto ante el Ourense, de Primera RFEF. De hecho, los leridanos forzaron la prórroga en la última jugada del partido (3- 3) y, tras una prórroga también movida, el ganador se decidió en la tanda de penaltis, en la que el único que erró fue Moró Sidibé (4-5). El primer tiempo fue de dominio local y muchas ocasiones sin premio para los de Gabri.

El castigo fue mayor cuando en la primera jugada del segundo tiempo, el recién incorporadao Amín inauguró el marcador cabeceando a placer a los 16 segundos de juego (0-1). Los de Gabri no se inquietaron y en el 54, Samsó botó una falta que, tras una gran intervención del portero, Boris convirtió en el 1- 1 en el rechace. El ariete de los leridanos repitió poco después para colocar el 2-1 de cabeza. El Ourense buscó la reacción dando entrada a Jerín y Omar, que en apenas dos minutos le dieron de nuevo la vuelta al marcador estableciendo el 2-3, con un gol cada uno. Después del vendaval de goles, el partido bajó las pulsaciones y no las volvió a subir hasta la última acción del choque.

En el séptimo minuto del añadido, Carlos Mas remató un centro fantástico de Moró para llevar el partido a la prórroga y desatar la locura en el Camp d’Esports (3-3). Por si fuera poco, en la prórroga, Marc Arnau le paró un penalti a Jerín que él mismo había provocado. La suerte parecía de cara para los leridanos, porque en el 107 el central del Ourense Carmona fue expulsado por doble amarilla. Con un más, Gio mandó el balón al larguero en el 114. Ya en los penaltis, ambos equipos marcaron los cuatro primeros lanzamientos hasta llegar al quinto, que Moró definió a las nubes. Jerín, que había fallado una pena máxima en la prórroga, se rehizo para eliminar al Atlètic Lleida con el 4-5.

Gabri: "El objetivo en este torneo ya lo habíamos conseguido"

El técnico del Atlètic Lleida, Gabri García, reconoció con cierta frustración que “la sensación es similar al resto de partidos de la temporada. El equipo ha tenido momentos de estar muy bien y ha sido competitivo, pero otra vez el resultado es el mismo”.

No obstante, dejó claro que “me voy satisfecho por cómo han jugado los jugadores” y también “por el recorrido en el torneo, porque el objetivo ya lo habíamos conseguido, aunque una vez aquí buscábamos el premio de la final”. Tras la eliminación en el torneo, apuntó que “toca centrarnos en la Liga, porque no hemos ganado aún y hay que empezar a sumar victorias ya”.