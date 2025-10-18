El derbi leridano vive hoy su gran fiesta en la élite

‘Ets la Pera’ premia al Vila-sana. La DOP Pera de Lleida premió al Vila-sana concon la distinción ‘Ets la Pera’, en un acto que tuvo lugar el pasado jueves por la noche en Térmens. - CLATA LIÁÑEZ

"Es la gran fiesta del hockey femenino leridano", explicaba ayer Meri Mata, presidenta del Alpicat, en referencia al encuentro que juegan hoy Alpicat y Vila-sana en el Pavelló Antoni Roure (20.00) en la tercera jornada de la OK Liga Femenina. “Hay que valorar que Lleida tenga dos equipos en la máxima categoría del hockey femenino”, añadía. El partido llega con dinámicas diferentes para ambos equipos, ya que el Alpicat, en su regreso a la élite, ha perdido los dos partidos que ha jugado, aunque ha dado buena imagen en ambos, mientras que el Vila-sana suma dos victorias, si bien la primera de ellas, en la pista del Bigues i Riells, está en el aire tras la denuncia del equipo barcelonés por una posible alineación indebida de las del Pla d'Urgell.

“Nos llega muy pronto el partido”, señalaba Meri Mata. “El equipo está preparado para el derbi, que afronta con mucha ilusión. Tienen muchas ganas y esperamos que venga mucha gente al pabellón”, destacó. El club de Segrià ha puesto las entradas a solo 10 euros, aunque los socios del club pueden adquirir localidades acogiéndose a una oferta de 2x1. “Hemos puesto precios populares para fomentar la asistencia”, señalaba la máxima responsable de la entidad del Segrià.

Mientras el Alpicat tiene disponible a toda la plantilla, el Vila-sana sigue con la enfermería llena. Continúa teniendo la baja por lesión de Gime Gómez, Laura Pastor, Victòria Porta y Anna Salvat, a las que se suma Luchi Agudo, que sufre molestias y es duda.

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, explicaba al respecto que “intentamos no fijarnos en eso. Tenemos la situación que tenemos y no queda otra que adaptarnos. Es un partido complicado, en una pista complicada, en la que en la anterior visita de hace dos años empatamos. Vamos con todo el respeto. Tendremos delante a un equipo joven y muy luchador que ha plantado cara en los dos primeros partidos de Liga. Lo más impotante es que seamos capaces de ser nosotras”, añadió.

Por otra parte, el Fraga del leridano Jordi Capdevila, que ha goleado en sus dos primeros encuentros al coruña (0-7) y Mieres (7-1), visita hoy la pista del Sant Cugat (19.45).