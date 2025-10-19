Cruel desenlace para el Cadí

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ la seu d’urgell ❘ El Cadí La Seu estuvo a punto de dar la sorpresa ante el vigente campeón y conseguir su primera victoria en la Liga, pero cayó por la mínima (73-74) ante Valencia Basket en un duelo vibrante, lleno de alternancias, donde las jugadoras de Isaac Fernández rozaron la gesta ante un rival construido para pelear por títulos.

La solidez defensiva fue el sello local que permitió equilibrar un primer cuarto dominado por la eficacia interior valenciana (15-23). En el segundo periodo, las locales dieron un paso al frente. El acierto desde media distancia y la capacidad de generar segundas opciones les mantuvieron cerca en el marcador al descanso (33-37), reduciendo una desventaja que había llegado a los ocho puntos.

La recompensa al esfuerzo llegó tras el paso por vestuarios. El tercer cuarto fue el mejor momento de las de Isaac Fernández. Con un parcial de 8-0, lograron ponerse por delante. Transiciones rápidas, un triple de Lucía Rodríguez y una jugada de 2+1 de Gonzales devolvieron la ilusión. Poco después, una falta en el tiro de tres a Rodríguez y una antideportiva en la misma acción permitieron una jugada de 6 puntos que disparó al Cadí hasta irse de seis (49-43).

En el último periodo, el intercambio de golpes fue constante. Morales inauguró el tramo final con un triple y aunque Romero respondió, el Cadí mantuvo la iniciativa con un parcial de 7-2 que hizo soñar (51-45). Sin embargo, en los minutos finales, los pequeños detalles decidieron. El Valencia, al límite del bonus, encontró aire desde los tiros libres. Alexander y Carrera aprovecharon esa vía para anotar y ponerse por delante (66-68), aunque el conjunto leridano no se rindió: Niare y Lucía Rodríguez firmaron 4 puntos consecutivos que mantuvieron vivo al equipo hasta el último suspiro (70-68). Un robo de balón seguido de canasta de Laia Raventós (72-70, a falta de 1’32”) hizo concebir esperanzas, pero dos tiros libres de Carrera y una canasta de Casas puso a las levantinas con 72-74 a falta de 10 segundos. Gonzales, incansable, tuvo la oportunidad de empatar desde la línea de personal, pero solo anotó un tiro. Y aún dispuso Raventós de un triple muy forzado que no entró.