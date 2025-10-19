El Robles Lleida logra su primera victoria tras batir con solidez al TGN

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Robles Lleida logró su primera victoria de la temporada en Liga Femenina 2 al imponerse al TGN Bàsquet en un partido dominado por su solidez defensiva y un gran arranque. El conjunto leridano firmó una primera parte casi perfecta: un primer cuarto brillante (20-4) y un segundo más igualado (15-12), que le permitieron llegar al descanso con una ventaja cómoda de 19 puntos. La defensa intensa y la eficacia en el rebote fueron las claves para frenar el ataque tarraconense, muy desacertado en el tiro exterior, al contrario que un Robles que mantuvo la buena línea ofensiva de lo que va de curso y subió la intensidad atrás para imponerse sin apenas complicaciones.

En la segunda mitad, el TGN Bàsquet reaccionó y se llevó los dos últimos parciales (16-19 y 21-22), aprovechando un ligero bajón del Robles, fruto de la gran ventaja que tenía en el marcador. Sin embargo, el conjunto tarraconense no consiguió poner en riesgo la victoria leridana en ningún momento, ya que siguió muy desacertado en sus acciones de tiro, lo que le impidió recortar puntos en el tramo final.

Laura Gil fue la más destacada de las leridanas, alcanzando las dobles figuras, gracias a sus 20 puntos y 11 rebotes, ocho de ellos defensivos. Laura Biczò también tuvo una importante aportación, con 18 puntos y 7 rebotes.