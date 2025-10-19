El Vila-sana impone su ley

Dai Silva celebra con Luchi Agudo la consecución del segundo tanto mientras la afición del Vila-sana, que acudió en gran número, lo festeja en la grada. - ANIOL MORAL

❘ alpicat ❘ El Vila-sana hizo buenos los pronósticos y se llevó con solvencia el derbi leridano de la OK Liga en la pista de un Alpicat que continúa sin puntuar en su regreso a la OK Liga (0-4). Las del Pla, que se mantienen líderes, fueron netamente superiores, lideradas por Florenza y Salvanyà, y solo la actuación de la meta local Candal evitó que la goleada fuera aún mayor.

El partido arrancó con el Vila-sana volcado ante la portería de Irache Candal, que evitó con sus grandes intervenciones que el marcador se rompiera nada más empezar. La meta del Alpicat tuvo que aplicarse ya en el primer minuto de juego para detener dos disparos de Aina Florenza, muy activa durante todo el duelo, y de Elsa Salvanyà. La de Mataró volvió a tener una doble ocasión en los minutos 3 y 5, justo antes de que consiguiera por fin perforar la portería del Alpicat, haciendo justicia al claro dominio que estaban ejerciendo las jugadoras de Lluís Rodero.

El Alpicat intentó adelantar líneas y empezó a crear cierto peligro. La primera ocasión clara para las locales la firmó la joven argentina Lampasona, pero Coelho, ayer titular de nuevo por la lesión de Anna Salvat, desbarató el peligro. Y del posible empate se pasó tres minutos después al 0-2, obra de Silva, que solo tuvo que empujar la bola a la red tras una perfecta asistencia de Luchi Agudo.

El Alpicat volvió a reaccionar y de nuevo lo hizo de la mano de Lampasona, que esta vez se encontró con el larguero. En el tramo final de la primera mitad, el Vila-sana intensificó la presión y gozó de varias ocasiones muy claras para incrementar su cuenta, todas ellas a cargo de Florenza, pero Candal se mostró infranqueable. Detuvo dos disparos casi a bocajarro de la de Mataró, después de dos buenas asistencias de Luchi Agudo, y luego el palo le negó le negó el segundo tanto de su cuenta particular.

En la reanudación, el dominio del Vila-sana continuó, y esta vez sí se tradujo en el marcador, con otros dos goles que dejaron el partido visto para sentencia. Antes de cumplirse los dos primeros minutos, Salvanyà anotó el tercero en una jugada personal, y un minuto después era Florenza la que firmaba el cuarto, el segundo de su cuenta.

El Vila-sana volvío a la carga en el tramo final y Salvanyà, Florenza y Victòria Porta rondaron el quinto en varias ocasiones, pero Candal, la mejor de las locales, evitó que el marcador fuera más abultado. Rodero aprovechó que el partido estaba finiquitado para dar unos minutos a la joven portera canterana Marta Cerrada, que logró mantener a cero la portería por tercer partido consecutivo.

❘ lleida ❘ El Pons Lleida recibe este mediodía (12.00) al Alcoi con el reto de reencontrarse con la victoria en casa, donde ha caído en los dos partidos jugados hasta ahora y ante rivales directos como Voltregà (2-4) e Igualada (2-6). Los listados, que arrancaron con un convincente triunfo en la pista del Noia, encadenan tres jornadas sin ganar –empataron en Caldes— y necesitan revertir la situación. “Es un partido importante para comenzar a puntuar en casa, porque lo necesitamos para volver a tener la sensación de que podemos competir contra todos”, apuntó ayer Edu Amat, que para este duelo ya podrá contar con Sergi Duch, recuperado del golpe en una mano que le impidió jugar ante el Igualada.

Tras las dos derrotas, el técnico reconoce que “estamos pagando muy caros los errores. En la primera parte ante el Igualada nos disparan siete veces y marcan tres goles, y nosotros 25 y transformamos solo dos”, lamentó. Sin embargo, no está preocupado porque “el equipo da la cara en todos los partidos y lucha hasta el final. Estoy seguro de que con esta actitud conseguiremos ganar partidos. Ni somos tan buenos cuando ganamos en la pista del Noia, ni tan malos ahora por haber perdido dos partidos en casa”, aseveró.

“Han sido superiores, pero hemos luchado”

Mats Zilken, entrenador del Alpicat, no puso excusas a la derrota y reconoció que “el Vila-sana ha sido superior, pero estoy contento porque hemos competido bien”. No obstante, lamentó la falta de tensión de su equipo a la vuelta de los vestuarios. “De lo que no estoy satisfecho es de la desconexión que hemos tenido al inicio de la segunda mitad. Estábamos avisados de que a lo que nos desconectáramos, nos caerían los goles, como así ha sido, pero en general estoy contento porque el equipo se ha dejado la piel, aunque nos ha faltado algo de puntería”, añadió.

“El equipo ha hecho lo que se le pedía”

Lluís Rodero, técnico del Vila-sana, se mostró satisfecho por el resultado, que les mantiene invictos a falta de la resolución del comité por la impugnación del Bigues i Riells, y destacó que “el equipo ha hecho lo que se le pedía, muy sacrificado en defensa y creando muchas ocasiones, creo que unas 55, aunque esta vez no hemos tenido tanta eficacia como en otros partidos”. Sobre la posible sanción dijo que “me importa más el crecimiento del equipo y recuperar efectivos que los puntos, que los podemos perder por un error nuestro”.

El Fraga gana sin alardes en Sant Cugat

El Fraga no falló ayer en la pista del Sant Cugat y sumó la tercera victoria consecutiva de la temporada (1-3) para seguir colíder de la categoría, solo superado por el Vila-sana gracias a su mejor average. Las de Jordi Capdevila ganaron sin alardes a uno de los cinco equipos que siguen sin puntuar, gracias a los goles de Arxe y Soto, que firmó un doblete.