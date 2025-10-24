El Vila-sana pierde 3 puntos por una alineación indebida

El Vila-sana ha perdido en los despachos, por una sanción, el partido y los consiguientes 3 puntos que ganó en la pista en la primera jornada de Liga, al imponerse por 0-11 en la pista del Bigues i Riells el pasado 4 de octubre. El Comité de Competición le ha sancionado con la pérdida del encuentro por 10-0 y, por tanto, los tres puntos, por culpa de una “alineación indebida producida por simple negligencia”, según consta en el expediente sancionador que le ha sido notificado al club del Pla d'Urgell.

El Vila-sana afrontó ese partido con numerosas bajas por lesión, por lo que solo hizo constar en el acta a 9 jugadoras. Según le recuerda el Comité en su escrito, el artítulo 10, párrafo 1, del reglamento de la Federación Española de Patinaje (RFEP), indica que “el número mínimo de deportistas seleccionables (por España) que obligatoriamente un Club ha de inscribir en el Acta... ha de ser del cincuenta por ciento (50%) del total que el Club inscriba en dicha Acta”, lo que también se especifica en las Bases de Competición de Hockey Sobre Patines de la temporada 2025-2026, recuerda el citado Comité. El Vila-sana inclumplió este punto, puesto que de las nueve jugadores solamente cuatro pueden jugar con la selección de España.

De las nueve jugadoras que estaban inscritas son seleccionables por España Aina Florenza, Maria Porta, Elsa Salvanyà y la portera Marta Cerrada. Del resto, Sandra Coelho es internacional por Portugal, Dai Silva y Luchi Agudo por Argentina y Bea Gaete y Josepha Felipe por Chile. En sus alegaciones el Vila-sana argumentó que de las nueve seis tienen la nacionalidad española (Dai Silva y Luchi Agudo la tienen), pero lo que exige la norma es que sean seleccionables.

Aunque la sanción es recurrible ante el Comité de Apelación de la RFEP, Ramon Porta, presidente del Vila-sana, explicaba ayer que “no creo que recurramos. Lo vamos a comentar con los servicios jurídicos, pero creo que lo dejaremos aquí. Hemos incumplido la norma, hemos cometido un error y lo único que cabe es aprender y no volver a equivocarnos”, señaló. El Vila-sana, que tenía 9 puntos tras los dos primeros partidos, se queda ahora con 6.