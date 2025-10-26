Visita a Barbastro para seguir sumando

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida afronta hoy (12.00/Lleida En Joc) el desplazamiento más corto de la temporada para medirse al Barbastro, en busca de su segunda victoria consecutiva que le permita abandonar los puestos de descenso.

Después de sumar un meritorio primer triunfo liguero el pasado domingo ante el líder, el Barça Atlètic (3-2), el conjunto de Gabri García aspira a volver a puntuar para seguir escalando posiciones desde la decimocuarta plaza en la que arrancaba la jornada, con siete puntos.

Con cuatro más, once, está el Barbastro, que llega al choque después de encadenar dos victorias y abría la jornada a tan solo un punto del play off y en la sexta plaza. De hecho, el conjunto de Dani Martínez superó al Porreres a domicilio el pasado domingo (0-1), en lo que significó su primer triunfo fuera de casa, mientras que como local suma siete puntos de doce posibles.

De hecho, el técnico de los leridanos, Gabri García, alabó de su rival que “es un equipo muy competitivo, con una idea muy clara y muy trabajada. No necesita hacer muchas cosas para ser efectivo, porque aprovecha muy bien sus oportunidades”. Además, consideró que “se nota la solidez del proyecto y se han adaptado bien a un grupo duro”, ya que el año pasado el Barbastro competía en el grupo 2.

Los leridanos llegan al choque con bajas sensibles: el sancionado Campins, Carlos Mas, baja de larga duración, y los también lesionados Samsó y Cucurull.