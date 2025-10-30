La Volta a l’Estany quiere alcanzar los 1.000 atletas

Los organizadores de la prueba, en la presentación de ayer en el ayuntamiento de Ivars d’Urgell.

La Volta a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, una cita deportiva ya consolidada en el calendario del Pla d'Urgell, se celebrará este domingo 9 de noviembre con una previsión de un millar de participantes entre las diferentes modalidades, una cifra similar a la de las anteriores ediciones, viendo que la prueba ya ha alcanzado los 750 participantes confirmados, según se desveló ayer en la presentación, delante del ayuntamiento de Ivars d'Urgell. La organización corre a cargo del Club Atlètic Ivars, con el apoyo de voluntarios y patrocinadores.

La prueba mantendrá el formato de las últimas ediciones, con carreras de 10 y 7 kilómetros, además de una modalidad adaptada para participantes en silla de ruedas. La salida será a las 10 de la mañana frente al ayuntamiento de Ivars, y pocos minutos después arrancarán los participantes de la caminata popular, la cuarta y última modalidad para participar.

El recorrido, que rodea el Estany y combina un 60% de caminos de tierra y un 40% de asfalto, ofrece variantes según la distancia escogida, por varias de las rutas que rodean el estanque que comparten Ivars y Vila-sana. La organización avanzó que ya se han superado los 750 inscritos entre las cuatro modalidades y confía en alcanzar el millar antes del día de la prueba.

Los responsables del Club Atlètic Ivars quisieron destacar el papel esencial de los voluntarios, “la pieza clave para que el evento sea un éxito”, así como la colaboración de los patrocinadores, que hacen posible mantener las buenas condiciones de la prueba.

Los participantes recibirán una camiseta sin mangas confeccionada por la firma “Tugawear” y la tradicional bolsa del corredor. Al finalizar, todos los asistentes podrán disfrutar de un bocadillo. Los trofeos para los ganadores han sido elaborados por el artista local Erik Schmitz, y la jornada contará con la animación musical de los Tabalers de Bellpuig, que pondrán ritmo al ambiente festivo.

Desde la organización se hizo un llamamiento a la ciudadanía de la comarca a participar y disfrutar de un día de deporte y naturaleza en un entorno privilegiado como es el Estany d’Ivars i Vila-sana.