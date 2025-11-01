Gerard Encuentra: “El equipo es inteligente”

Ganar siempre ayuda, y Gerard Encuentra lo sabe bien. El técnico reconoció que las tres victorias que lleva su equipo en cuatro partidos refuerzan el trabajo diario y consolidan la confianza del grupo. “Ganar refuerza lo que estamos trabajando; la gente cree más y los jugadores vienen con un mejor estado de ánimo que si vienes de una derrota”, explicó ayer en la rueda de prensa previa al partido que el Hiopos Lleida disputará mañana en la pista del Joventut.

Pese al buen momento, el entrenador lanza un mensaje de prudencia: “Estamos contentos por estar 3-1, pero tampoco hemos logrado ningún hito ni nada súper extraordinario. Esto acaba de comenzar y hay que tener mucho equilibrio”, dijo.

Encuentra insistió en que su equipo no mira más allá del próximo partido. “A nivel de números nunca hacemos quinielas. Nos basamos en el día a día, en las sensaciones”, señaló, destacando la importancia de los triunfos frente a Breogán y Granada, rivales directos en la lucha por la permanencia, y el valor añadido de la victoria en el Palau Blaugrana: “Es un comodín por si algún día fallamos”, puntualizó.

El técnico, que no podrá contar con Golomán por la lesión que se hizo ante el Granada, destacó también la buena sintonía dentro del vestuario. “Celebro que todos tengamos el mismo mensaje. Esto es muy largo, y como dijo Cameron Krutwig, con dos victorias nadie se ha salvado, y con tres, tampoco. Tenemos un calendario difícil y lo que toca ahora es pensar en nosotros para seguir mejorando”, comentó.

Uno de los puntos que más satisfacción le produce es la inteligencia táctica del grupo. “Ya dije en pretemporada que veía al equipo capaz de asumir conceptos del juego más rápido que otros años. Este equipo es muy inteligente, más que el del año pasado. Tiene un punto más de conocimiento y facilidad en la toma de decisiones, lo que nos permite avanzar más rápido”, destacó. No obstante, advirtió de que “aún hay mucho margen de mejora” y que “tenemos que ser capaces de dar respuesta como equipo y no tanto individualmente cuando el partido se complica”.

