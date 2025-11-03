El Barça también pierde

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ Zubieta ❘ El Barça femenino perdió su invicto 224 días después. Las azulgranas cayeron ante la Real Sociedad por 1-0, encajando así su primera derrota desde que en marzo de 2025 perdieron por 1-3 ante el Real Madrid. El solitario tanto de penalti de Edna fue definitivo para el conjunto barcelonés que no se quedaba sin marcar en Liga desde el 25 de enero de 2020 ante el Atlético de Madrid. 2108 días después volvió a ocurrir.

En el partido, un Barça mermado por las bajas de Ewa Pajor y Patri Guijarro, saltó al terreno de juego a controlar la posesión. Lo consiguió con creces, pero se mostraba inofensivo ante la Real Sociedad que esperó y aprovechó sus oportunidades. En el minuto 37, le cayó una del cielo tras un saque de banda largo que Laia Alexandri acabaría tocando con la mano dentro del área azulgrana. No lo vio en directo la árbitra, que terminó señalando el penalti tras revisarlo en el VAR. Edna Imade, máxima goleadora del equipo, tomó la responsabilidad y venció a Cata Coll que se quedó quieta ante el potente disparo de la nigeriana (1-0). La jugadora cedida por el Bayern de Múnich en Zubieta adelantaba así a las suyas que volvieron a avisar al Barça en un córner y llegaban al descanso por delante.

En la segunda mitad, Pere Romeu movió el banquillo. En el 60, dio entrada a Viky López y Ona Batlle y su equipo mejoró. Aun así, no fue suficiente para doblegar a una Real Sociedad que se defendía con todo.

En la última jugada del partido, un córner en el que hasta Cata Coll subió a rematar, el Barça pudo igualar. De hecho, Fenger mandó el balón al fondo de la red, pero el tanto terminó anulado por fuera de juego. Lo celebraban las de Donosti que se llevaron un triunfo que recordarán durante mucho tiempo (1-0).