El Barça, a ganar en Brujas

El Barcelona, en 'modo supervivencia' por las bajas que acumula, buscará hoy (21:00) en Brujas dar otro paso adelante en su juego para sumar una victoria que le permita asentarse en la lucha por obtener el billete directo a octavos de final de la Liga de Campeones. Después de pasar página de la derrota en el Clásico con una victoria pragmática contra el Elche (3-1), el equipo de Hansi Flick afronta otra prueba de resiliencia ante un rival más peligroso de lo que dice la clasificación de la fase liga (es vigésimo con tres puntos). Y es que el conjunto azulgrana, mermado por las bajas necesita ganar tiempo y confianza con victorias a la espera de reencontrarse con su mejor versión cuando se decidan los títulos.

El entrenador azulgrana, Hansi Flick, explicó ayer que “cuando Lewandowski y Olmo volvieron, los entrenamientos fueron diferentes. El nivel subió mucho, también el de los más jóvenes. Necesitamos a estos jugadores para alcanzar nuestro máximo nivel. Y para eso se necesita tiempo. No solo se trata de ganar, sino de entender la situación y gestionarla”.

Flick aseguró que nunca ha trabajado con un jugador “más profesional” que el delantero polaco. “No sé que tiene su ADN, pero se recupera en tres semanas de lesiones que deberían durar cinco”, bromeó, remarcando que no se puede comparar este inicio de curso con el anterior debido a la acumulación de lesiones. “Aunque había algunos lesionados del curso anterior, empezamos con Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal a su máximo nivel, y eso nos dio mucha confianza desde el inicio. El estilo de juego fue genial. Esta temporada hemos perdido a muchos futbolistas que están volviendo”, comentó.

Sobre las rotaciones en el centro de la defensa, Flick señaló que Íñigo Martínez era “un gran líder” y, tras su marcha, realizó muchos cambios, pero desde el último parón Cubarsí y Eric “lo han hecho muy bien”, destacando también el partido de Araujo ante el Elche.

“Que no se confíen, no ganarán fácil”

Nicky Hayen, entrenador del Brujas, advirtió ayer al Barça de que “no se confíen”, ya que “no ganaránfácilmente. Estamos capacitados para ganar. Tenemos muy buenas armas”. Seremos agresivos y no les dejaremos espacios", añadió.

Lewandowski no tiene prisa por renovar

Robert Lewandowski aseguró ayer que no tiene prisa para tratar su posible renovación con el Barça y que “lo importante serán las sensaciones que tenga cuando acabe la temporada”.

Raphinha quería el Balón de Oro

Raphinha admitió ayer que “no ganar el Balón de Oro fue una decepción persona” , aunque valoró que “quedar quinto fue un honor”.

Désiré Doué gana el Golden Boy

El futbolista francés del PSG Désiré Doué fue premiado ayer con el “Golden Boy”, galardón que otorga el medio italiano “Tuttosport” y en el que sucede a Lamine Yamal.