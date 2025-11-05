La Diputación homenajea a Àngela Mora por sus éxitos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de la Dipuatación de Lleida, Joan Talarn, encabezó ayer la recepción que esta institución le dedicó a la gimnasta leridana Àngela Mora, del Club Gimnàstic FEDAC Lleida, por el éxito que logró en los recientes Special Olympics de Oslo, en los que logró la medalla de oro en barras asimétricas, salto, barra y tierra, lo que la llevó a quedar primera en la general.

Talarn estuvo acompañado en este acto por la vicepresidenta Sandra Castro y los diputados Fermí Masot, Antoni Carré y Xavi Palau. Àngela Mora, que estuvo acompañada por su entrenadora, Maribel Moncusí, además de por compañeras del club y familiares, firmó el libro que la Diputación tiene reservados a los depostistas leridanos que logran éxitos a nival estatal o internacional.

La gimnasta leridana, que fue la primera deportista con síndore de Down en competir en unos Campeonatos de España Absolutos de gimnasia artística, competirá el próximo mes de febrero en Atlanta, donde buscará plaza para los Juegos Paralímpicos que se disputarán también en Estados Unidos.