Récord de Inscritos en la 32 Lleida Mitja Marató

La 32 Lleida Mitja Marató, Memorial Juanjo Garra, se celebrará el próximo 16 de este mes con récord de inscritos, según explicaron ayer desde la organización de la prueba, la Associació Esportiva Ekke Lleida, que se ha hecho cargo de las últimas trece ediciones. “Afrontamos esta nueva edición con mucha ilusión, mucha responsabilidad y agradecimiento a las instituciones, Paeria, Diputación y Generalitat”, explicó Pep Castarlenas, presidente del club organizador. La cita reunirá a más de 2.000 atletas, ya que a los 1.200 de la Mitja Marató. se unen 525 que disputarán la carrera de 5 kilómetros y otros 400 que competirán en las carreras infantiles que se celebrarán el sábado.

Iván Espílez, director técnico de la Mitja Marató, destacó que “una carrera de estas características aporta valor a la ciudad, ya que atrae a mucha gente”, recordando que “seis de cada diez inscritos son de fuera y se han apuntado también 30 atletas extranjeros de 8 países”. La prueba cierra el circuito de Medias Maratones de Lleida, que se completa con las carreras de Balaguer, Tàrrega y Mollerussa y Espílez informó que “en 2026 la prueba formará parte de la Lliga Catalana de Mitges Maratons. Nos lo ha propuesto la Federación Catalana y hemos aceptado”. También agradeció la colaboración del Lleida CF, que cede el Annex para que se disputen las carreras infantiles.

Castarlenas y Espílez estuvieron acompañados por Javier Gordo, director de marketing de Viding, patrocinador principal; Andres Marqués, directora general de la clínica Branemark, firma patrocinadora de la carrera de 5K; Gerard Saperas, gerente de la estación de servicio 3 Carreteres, que patrocina las carreras infantiles; Òscar Martínez, de la Diputación; Xavier Serratosa, responsable de Deportes en Lleida de la Generalitar y el concejal Roberto Pino.

Espílez destacó que “hay un nuevo recorrido para conseguir que la prueba sea más urbana” y avanzó que “más adelante informaremos detalladamente de las afectaciones de tráfico que habrá en la ciudad”.

Castarlenas pidió a los participantes “que sean conscientes de que es una prueba exigente y por eso se organiza también la de 5K, para que pueda haber más participantes”. Recordó que la carrera es cardioprotegida, por lo que se ha preparado un protocolo sanitario para poder atender de forma rápida cualquier incidencia que pueda producirse.

La Mitja Marató, que saldrá a las 10.30 (la carrera de 5K sale a las 9.30) es solidaria con la Fundació Aspamis, con Aspros y con el Banc d’Aliments de Lleida.