Àlex Márquez encabeza la primera jornada de MotoGP

Àlex Márquez (Ducati Gresini) encabezó ayer con claridad la primera jornada del Gran Premio de Portugal de motociclismo, que se disputó en el circuito de Portimao, el primero tras asegurar el subcampeonato del Mundo y en el que sigue ausente su hermano Marc, que no volverá a competir esta temporada por lesión después de asegurar su noveno mundial.

Àlex Márquez dominó tanto la tanda libre como la práctica oficial de MotoGP, en la que consiguió un mejor tiempo de 1:37.974 con el que batió al italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Lenovo) por 30 milésimas de segundo, con Pedro Acosta (KTM) tercero, delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el balear Joan Mir (Honda), que coparon las cinco primeras posiciones.

El madrileño Raúl Fernández (Aprilia) fue el primer protagonista de la sesión al decidir salir a pista ‘tocado’ tras la caída que sufrió por la mañana en la curva uno y que, además de pasar por la clínica del circuito, le obligó a someterse a un examen clínico en un centro médico próximo al circuito.

Raúl Fernández se planteó una ‘tanda de prueba’ de cuatro o cinco vueltas para ver cuáles eran sus sensaciones y en función de ello decidir su continuidad o no en el gran premio. Tras rodar en los primeros instantes de la práctica y mantener una ‘charla’ con el doctor Charte, decidió continuar, aunque no logró entrar en la segunda clasificación directa al ser decimoquinto.

Entraron también en la Q2, ya con la lluvia cayendo con mayor insistencia, Johann Zarco (Honda), Fabio di Giannantonio (Ducati VR46), Fermín Aldeguer (Ducati Gresini), Pol Espargaró (KTM) –que sigue supliendo al lesionado Maverick Viñales– y Ai Ogura (Aprilia).

La fiesta de celebración de los Márquez será el 22 de noviembre

� Cervera volverá a vestirse de gala el sábado 22 de noviembre para celebrar el título de Marc Márquez y el subcampeonato de su hermano Àlex, tal y como adelantó SEGRE. La jornada comenzará con una recepción en la Paeria, entre las 11.30 y las 12.15, donde los pilotos saludarán a los aficionados desde el balcón y atenderán a los medios. A continuación, tendrá lugar una rúa por el centro de la ciudad, desde la plaza de la Universitat hasta la plaza Magdalena de Montclar, donde se instalará el escenario principal para culminar la fiesta, que volverá a ser compartida entre los dos hermanos por tercera vez. En 2014, Marc celebró su segundo título en MotoGP y Àlex, el de Moto3; y en 2019, la última celebración hasta la fecha, Marc celebró su octava corona y Àlex, la de Moto2.