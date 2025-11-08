“Será muy difícil”

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, aseguró que el equipo recibirá mañana al Baskonia “tras una muy buena semana de entrenamientos”, un rival que, según el técnico, llega “en su mejor momento” y que obligará a los suyos a exigirse al máximo en el Barris Nord.

El técnico reconoció ayer en rueda de prensa que incluso la mejor versión del Lleida puede no ser suficiente para sumar la cuarta victoria del curso: “Hace quince días quizá te habría dicho que si estamos bien podemos ganar. Ahora mismo, incluso a nuestro mejor nivel, será difícil conseguirlo. Pero iremos al partido con la máxima ambición, sabiendo que el Baskonia está un paso por encima”, explicó.

Tras la llegada al banquillo de Paolo Galbiati, el conjunto vasco arrancó la temporada con dudas y, de hecho, tiene el mismo balance en Liga que el Hiopos (3-2). Sin embargo, encadena tres victorias consecutivas en la Euroliga y rompió la imbatibilidad del Tenerife en la ACB el domingo (89-79), por lo que llegará al Barris Nord después de cuatro triunfos consecutivos.

“El rival está en un momento altísimo. Vi su partido de ayer (jueves) y están a un nivel enorme, sobre todo defensivamente. Son un equipo muy físico, que juega constantemente al límite de la falta. Necesitamos un Barris de gala, que apriete desde el minuto uno para competir”, añadió el técnico, que apuntó que será clave “controlar el rebote defensivo y la intensidad física”, aunque recalcó que “ante equipos con tanta confianza, no basta con hacerlo bien, también necesitas acierto, solidez y un punto de suerte”.

Precisamente, Encuentra señaló que el poco acierto en los tiros fue una de las causa de la derrota del pasado domingo (82-68) ante el Joventut: “Tuvimos muchos tiros liberados que no entraron y esa fue la clave. Repasamos el vídeo entre semana y contamos que fallamos casi 50 puntos en tiros liberados que no entraron. No fue un mal último cuarto nuestro, fue mérito del Joventut y de nuestro desacierto”, explicó.

No obstante, el entrenador leridano dejó claro que el equipo ya ha pasado página: “Sabemos la dificultad de cada partido. Esto es la ACB, aquí no hay ninguno fácil. El partido de Badalona ya está olvidado y nos hemos centrado en mejorar”, declaró.

Mensaje a Villar

Encuentra también tuvo palabras de agradecimiento hacia Rafa Villar, exjugador del club y ahora en el Baskonia: “La gente sabe lo importante que ha sido Rafa para nosotros. Solo puedo tener palabras de gratitud. Ha marcado el crecimiento del club y se ha ganado estar en un equipo de Euroliga. Estoy seguro de que el Barris lo recibirá como se merece”, dijo.

Por último, confirmó que György Golomán será duda por su esguince en el tobillo. El técnico reveló que “ayer no pudo entrenar. Lo ha intentado, pero sigue con dolor. Si llega, será limitado y quizá tenga que tomar calmantes. Veremos si arriesgamos o no”.

Clos Pons y el Força Lleida presentaron ayer dos vinos ecológicos con Denominación de Origen Costers del Segre dedicados al club leridano: un tinto de Samsó (Cariñena) 2023 y un blanco de Garnacha Blanca 2024, ambos en edición limitada de 2.400 botellas numeradas. La iniciativa, presentada en la Sala Llotja Pons del Barris Nord, simboliza una unión entre el vino, el deporte y el territorio.

El CEO de Clos Pons, Eduard Pons, explicó que el proyecto “nace desde la ilusión y desde la tierra, como una alianza de la pasión del deporte y la fuerza de Lleida, con la admiración mutua que tenemos dos entidades que tenemos la misma forma de entender el trabajo y el territorio”. Los vinos proceden de fincas propias de l’Albagés y estarán disponibles a partir del lunes en Plusfresc y en varios restaurantes y tiendas especializadas de la provincia, además de las páginas web de Clos Pons y el Força Lleida.

El vicepresidente del club, Pep Castarlenas, destacó que “el vino y el deporte forman parte de nuestra cultura” y defendió que esta colaboración “fomenta los valores de bienestar, salud y pertenencia al territorio. Es una alianza que habla de proximidad, deporte e identidad colectiva”.