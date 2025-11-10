Podio del Lleida UA en el Catalán

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Unió Atlètica logró la segunda posición en el Campeonato de Catalunya de Relevos Mixtos, celebrado ayer en el marco del 47 Cross Ciudad de Mollerussa–Memorial Josep Ignasi Culleré, una cita que reunió a unos 500 atletas en una intensa jornada deportiva organizada por la AA Xafatolls. El equipo leridano compartió podio con L’Hospitalet Atletisme, campeón de la prueba, y CA Canovelles, tercer clasificado. Con este resultado, el Lleida UA sus atletas se aseguran su presencia en el Campeonato de España de Campo a Través por Autonomías, que se disputará el 25 de enero de 2026 en Almodóvar del Río (Córdoba). Junto a los tres clubes del podio también irán los corredores del UA Terrassa, cuarto en la clasificación general. Por su parte, el Xafatolls, anfitrión del evento, completó una destacada actuación al situarse quinto.

El Cross Culleré, único federado de Lleida, ha sido por quinta vez sede de una prueba del Campeonato de Catalunya. En ediciones anteriores acogió el Cross Corto y el Cross por Clubes, y este año repitió con los Relevos Mixtos, modalidad que ya había organizado en 2021. El circuito combinó tramos de la pista de atletismo municipal, la zona de la Hípica y el Circuito de Autocross con recorridos de 1.500, 1.100 y 700 metros.