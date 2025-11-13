El Alpicat sigue sin puntuar en la Liga

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Alpicat sigue sin estrenar su casillero de puntos en la OK Liga Plata. El equipo leridano encadenó el pasado fin de semana su cuarta derrota, en otros tantos partidos, al verse superado en esta ocasión por el líder Vic, que se impuso por 4-6.

El duelo entre el primer clasificado y el último se vio condicionado por un mal inicio de los leridanos, que a los cinco minutos ya perdían por 0-3. Arnau Salvador solo necesitó 8 segundos para estrenar el marcador (0-1) y, en los cuatro minutos siguientes Carlos Sánche< firmó dos goles para situar al Vic con un cómodo 0-3. resultado que condicionó el resto del partido.

A los 13 minutos Oriol Ramírez anotó el 0-4 y en el 20 Guillem Aguilar situó el 0-5. Arnau Vidal estrenó el marcador para los leridanos (1-5, 21’), pero el Vic golpeó de nuevo con rapidez y Carlos Sánchez hizo en 1-6. En el último minuto de este primer tiempo Guillem Giménez puso el 2-6 con el que se llegó al descanso. En la segunda parte el Alpicat maquilló el marcador con los goles de Aleix Calderón y Mats Zilken, para colocar el 4-6 definitivo. El Alpicat visitará el sábado al Mataró (20.30) en partido correspondiente a la quinta jornada de Liga.