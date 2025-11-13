Laporta dice que el Barça ha actuado “correctamente” con la Selección

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Joan Laporta defendió ayer que el club ha actuado correctamente en el caso de Lamine Yamal, que ha provocado un conflicto con la Federación Española. “Lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, se lo dijimos a la selección. Respetamos a todas las partes, no entramos en polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa”, explicó el presidente en una entrevista al programa ‘El Matí’ de Catalunya Ràdio.

Laporta añadió que el especialista llegó el lunes, “le exploró y pautó el tratamiento”, y subrayó que el proceso “ha ido rodado”. “Queremos tener a Lamine a disposición del club. Ha coincidido este reposo con la selección, pero creo que no perjudica a su clasificación, que la tiene muy bien encaminada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça”, insistió.

Por otra parte, sobre la visita de Leo Messi al Camp Nou, el presidente dijo que “fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Yo no lo sabía, esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo” e insistió en que preparan un homenaje.