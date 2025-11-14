El Barça pide a la afición que llene Montjuïc en el Clásico de mañana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Barça Femení afronta el Clásico de la Liga F Moeve de este sábado (16.00, Estadi Olímpic Lluís Companys) con la posibilidad de ampliar a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid, segundo en la tabla, y con el recuerdo aún reciente de la derrota (0-1) del curso pasado en el mismo estadio, la única encajada ante el conjunto blanco en partido oficial. Ya se han vendido 20.000 entradas para esta partido y desde el club se ha hecho un llamamiento paa que se llene el estadio. Alexia Putellas, por su parte, dijo que “somos muy culés y el Clásico nos lo tomamos como algo personal. Queremos volver a crear una conexión con la gente en Montjuïc”.