Emma Carrasco, bronce en 400 estilos del Estatal y billete para el Europeo

Emma Carrasco consiguió ayer la clasificación para el Campeonato de Europa de piscina corta, que se disputará a Lublin (Polonia) del 2 al 7 de diciembre, al obtener la medalla de bronce en los 400 estilos, durante la segunda jornada del Estatal de Invierno que se celebra en la piscina Nueva Rompeolas de Barcelona.

La leridana, actualmente en las filas del CN Sant Andreu, superó con solvencia la marca mínima exigida por la RFEN, fijada en 4:37.54. Vázquez fue el más rápido, con un tiempo de 4:33.22, seguimiento de Paula González, que paró el cronómetro en 4:33.68, y cerró el podio Emma Carrasco, con 4:33.81. La leridana ya disponía de un registro que cumplía la mínima europea –el 4:36.12 que consiguió en Westmont (Estados Unidos) durante la Copa del Mundo 2025–, aunque el RFEN todavía no había confirmado la validez.

Lejos de esperar a la resolución federativa, Carrasco salió a asegurar su clasificación y mejoró ampliamente aquel registro, confirmando la presencia al Europeo, su segunda gran competición del año después del Mundial de Singapur.

Es su tercera medalla de bronce en el Estatal, después de las del miércoles, mientras que ayer también subieron al podio Paula Juste, que fue plata en 200 mariposa, y Ferran Julià, bronce en 400 libras.