“Solo pienso en mejorar”

Aunque el Hiopos Lleida es actualmente una de las revelaciones de la Liga, Gerard Encuentra rebajó cualquier atisbo de euforia e insistió en que los resultados no modificarán el foco principal del grupo: crecer cada día. “Esperar no esperaba nada de este inicio de Liga porque no hago quinielas, me focalizo mucho en la mejora del equipo en el día a día. Mi cabeza es incapaz de pensar en hacer quinielas; solo piensa en mejorar, en cómo hacerlo mejor y ser competitivos”, explicó ayer en rueda de prensa. Pese a la satisfacción por las primeras jornadas, superando a dos de los ‘grandes’ como Barça y Baskonia, avisó de que el camino es largo. “Estamos contentos de este inicio, pero esto no es cómo comienza sino cómo acaba, por eso toca seguir trabajando como lo estamos haciendo porque el día a día es muy bueno”.

Preguntado sobre las posibles similitudes que tiene la actual plantilla con la del ascenso, en el que reinaba el buen rollo dentro y fuera de la pista, Encuentra reconoció que percibe puntos en común en cuanto a la exigencia del día a día y en la cohesión del vestuario. “No sabría decirlo porque acabamos de empezar, pero sí que veo cosas parecidas, sobre todo en los entrenamientos, en la exigencia del día a día; la competitividad está siendo muy buena”, señaló. Recordó la figura de Javi Vega en aquel ascenso, un jugador que, según explicó, “logró aglutinar a muchas culturas diferentes para hacer muchas cosas juntos”. Esta temporada, aunque no haya un referente tan definido, cree que el espíritu se mantiene: “A veces debe haber un jugador que haga esta labor, y este año de momento entre todos lo están haciendo”, apuntó.

También alertó del potencial del Manresa pese a que esta temporada no ha comenzado tan bien –tiene un balance opuesto al Hiopos– y recordó los dos partidos que perdieron en la pretemporada. “Este año nos ha ganado dos veces, esta es la realidad. Juegan con un nivel de intensidad muy alto y presionando toda la pista. A veces el partido se puede convertir en un correcalles, y ellos en eso son muy buenos”, advirtió. Insistió en que el Hiopos debe igualar o superar esa intensidad. “Tenemos que tener la capacidad de frenarlos, de jugar con el mismo nivel de intensidad o más y ser inteligentes para no entrar en su juego”, señaló.

Encuentra también subrayó la importancia del factor ambiental del Nou Congost. “Es una pista súper difícil, que aprieta mucho, muy parecido a lo que pasa en el Barris Nord, por eso tendremos que tener una mentalidad idónea para estar concentrados y que este ambiente no nos haga cambiar nuestro estado emocional”.

El Barris Nord acogió ayer la protocolaria presentación de todos los equipos del Força Lleida, que compartieron pista con los jugadores del Hiopos Lleida y las jugadoras del Robles. El club cuenta esta temporada con un total de 375 jugadores y jugadoras distribuidos en 35 equipos, 25 deportistas más que el año pasado y con cuatro conjuntos nuevos, uno de ellos el U22. Además, el Força Lleida cuenta con 60 entrenadores y 44 delegados, con área de preparación física, fisioterapia y psicología; además de cinco escuelas con más de 150 participantes que forman parte del Projecte Escoles.

El Manresa hizo oficial ayer el fichaje de Pierre Oriola, que abrirá la tercera etapa en el club del Bages. Después de proclamarse campeón de la Liga mexicana con el Fuerza Regia de Monterrey, el pívot tarraguense ha llegado a un acuerdo hasta final de temporada con el Manresa y podría debutar mañana ante el Hiopos, su equipo la temporada que pasada, si el transfer llega a tiempo. Sobre este movimiento, Encuentra comentó ayer que “no sé si jugará o no, pero la temporada pasada fue importante para nosotros y le deseo mucha suerte. Sabemos que al Manresa le ayudará en muchas cosas, y no solo en temas baloncestísticos”.