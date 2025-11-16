El Borges se clasifica tras ganar al anfitrión

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Enoli Les Borges Vall venció ayer por 2-3 al CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc rumano y consiguió clasificarse para la segunda fase de la Europe Cup, segunda categoría europea del Tenis de Mesa. Con este triunfo ante el anfitrión de la competición, y la victoria del viernes ante el Fenerbahçe turco (3-0), los de Les Garrigues se aseguraron la primera plaza del grupo B, sin depender del resultado entre los otros dos competidores.

El choque estuvo marcado por una extrema igualdad y por la constante alternancia en el marcador. En el primer partido, que enfrentó al palista leridano Cesc Carreras con Sebastián Loso, los anfitriones tomaron la ventaja. Carreras cedió por 3-1 ante Loso y el Borges comenzó por detras en el marcador (1-0). Aun así, Marc Duran, del Enoli Les Borges, ganó por 1-3 en su enfrentamiento ante Szilard Gyorgy y estableció el empate a uno.

Con la igualdad máxima en el marcador, era el turno de Jose Luis Andrade, quien se midió a Szabolcs Tamas. El palista del conjunto de Les Garrigues no tuvo opción ante uno de los anfitriones que le despachó en tres juegos (3-0) para devolver la ventaja a los suyos y establecer el 2-1 global.

El partido entró en la fase decisiva y el Borges respondió. Marc Duran actuó como líder y se impuso con un solvente 3-1 a Sebastián Loso, estableciendo el empate a dos que condujo el partido a decidirse en el quinto enfrentamiento.

En este, Cesc Carreras no titubeó y le endosó un contundente 0-3 a Gyorgy para materializar el triunfo del Borges por un ajustado 2-3 y su pase a la siguiente ronda de la Europe Cup.