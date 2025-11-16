El Lleida Handbol sigue de dulce

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol brilló sobre el parquet del Onze de Setembre y se impuso al Lanzarote por un contundente 27-18. Las leridanas firmaron así su tercer triunfo de la temporada, segundo consecutivo, en un partido que las consolida en la octava posición de la tabla con 7 puntos.

En el partido, el conjunto del Segrià demostró ante los suyos un gran nivel defensivo que secó a su rival, a quien le hicieron mucho daño los contragolpes locales. Aun así, el choque no comenzó con un Lleida arrollador. En los primeros compases, las leridanas cometieron algunos errores que permitieron al Lanzarote seguirlas de cerca en el marcador. Las burdeos comenzaron ganando y tomaron una ventaja que no cederían en ningún momento del partido. Aun así, al descanso se llegó con una diferencia mínima de dos goles (14-12).

En la reanudación, el Lleida salió a por todas. Cometió pocas imprecisiones y estableció un ritmo frenético que atropelló a las canarias. En el ecuador del segundo tiempo, habían conseguido una ventaja de 8 puntos, la cual acabaría siendo de 9 al término de los 60 minutos (27-18).

Tras el triunfo en casa, el preparador leridano, Iban Raigal, aseguró que “el trabajo es muy bueno. Hemos cambiado el chip y comenzamos a recoger los frutos”.