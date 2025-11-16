Un inspirado Balàfia se impone al Prat en casa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Rodi Balàfia Vòlei firmó una victoria balsámica ante el Vikings Vòlei Prat (3-1). Los leridanos sumaron los segundos tres puntos de la temporada después de superar a su rival en cuatro sets (25-19, 25-23, 17-25, 25-16). De este modo, ascienden hasta la octava posición de la tabla con seis puntos y un parcial de dos triunfos y cinco derrotas.

En el partido, el conjunto del Segrià tomó la delantera tras imponerse en los dos primeros sets por 25-19 y 25-23, respectivamente. No obstante, su rival respondió y le endosó un contundente 17-25 que estableció el 2-1 y les acercaba en el marcador. Aun así, el Balàfia no titubeó y le devolvió un abultado resultado a su rival (25-16) para llevarse el segundo triunfo de la temporada y rehacerse de las tres derrotas consecutivas que encajó ante Zaragoza, Arenys y Barça.

Tras el partido, el técnico del Rodi Balàfia, Sergi Mirada, explicó que “después de vernos muy superiores en los primeros dos sets, bajamos un poco los brazos en el tercero. Debemos mejorar esta ansiedad que nos condena, pero estoy muy contento por el triunfo”, sentenció.