Dos hermanos ganan el medio maratón de Lleida y su madre, tercera

Un momento de la salida de la prueba, con el ganador Roc Bellostas (dorsal 4) y el segundo, Ricard Pastó, con el 2. - SANTI IGLESIAS

La 32 edición de la Mitja Marató de Lleida, Memorial Juanjo Garra, hizo ayer historia mostrando por las calles de la ciudad su edición más multitudinaria. La clásica cita atlética, organizada por la Associació Esportiva Ekke, reunió a más de 2.000 atletas entre sus diferentes propuestas. En la prueba reina, la Mitja Marató, participaron 1.230 atletas, mientras que en la Cursa 5K Bránemark Lleida hubo 535 corredores y en las carreras escolares, que tienen como objetivo fomentar el atletismo entre los más pequeños, compitieron 300 niños y niñas.

La carrera, que este año tenía como lema “La Mitja de casa, una meta per a tothom”, ha reforzado su carácter abierto e inclusivo, por lo que antes de la salida de la prueba reina lo hicieron también varios atletas con discapacidad. Igualmente estrenaba recorrido, lo que la hacía la más urbana.

En cuanto a los ganadores, vencieron dos hermanos, Alba y Roc Bellostas, mientras que su madre, Emma Carreras, ocupó la tercera posición. La prueba femenina se la adjudicó Alba Bellostas (Coetus Triatló Lleida), con un tiempo de 1h:21:35, siendo segunda Núria Tilló (Xafatolls), con 1h:23:24. Emma Carreras, del KM0 Ponent, fue tercera con 1h:26:02. En la prueba masculina Roc Bellostas (Xafatolls) venció con un tiempo de 1h:06:34, siendo segundo Ricard Pastó (Xafatolls) con 1h:07:57, completando el podio Roger Mirabet (Club Triatló Prosan), con 1h:11:56.

En cuanto a las carreras de 5K, en féminas se impuso la olímpica leridana Berta Segura (Puma), con un registro de 17:25, seguida de Clàudia Pinós (Lleida UA) con 18:43 y de Clàudia Chaminzo (Coetus Triatló Lleida) con 18:47. La prueba masculina la ganó Oriol Morales (Xafatolls), que paró el crono en 15:51, completando el podio Javier Martínez (Caetus), con 15:53 y Juanma Fernández (Finques Prats Runners), con 16:02.

La prueba contó también con actividades lúdicas y educativas y recogió 800 kilos de alimentos para el Banc dels Aliments Lleida.