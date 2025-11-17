El Organyà merece más, pero empata en casa

Un jugador del Organyà conduce el balón ante la presión de un rival del Santa Coloma. - CYNTHIA SANS

❘ organyà ❘ El Organyà fue superior al Santa Coloma de Queralt, pero no logró sumar los tres puntos. Se empezó adelantando el Organyà con gol de Feliu en el minuto 10 (1-0). Poco después, los locales fallaron un penalti. El Santa Coloma, aprovechó el fallo para lograr el empate, obra de Xavi (1-1).

En la segunda parte, los visitantes hicieron un planteamiento más defensivo para tratar de conservar el empate. Los locales lo intentaron pero sin demasiada fortuna. A falta de 12 minutos, el colegiado expulsó al jugador local Estañol. El Santa Coloma no supo aprovechar la superioridad y el partido terminó con empate. Con este resultado, el Organyà supera al Fuliola y se coloca en novena posición con 12 puntos. El Santa Coloma es octavo con 14 puntos.