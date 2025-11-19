De Vila-sana a Bembibre

Los cuatro equipos que en los últimos años han dominado el hockey femenino, Palau de Plegamans, Vila-sana, Gijon y Fraga, se están encontrando esta temporada con una Liga más disputada que nunca y con más equipos discutiendo la jerarquía. Uno de estos 'outsiders' es el Bembibre, equipo en el que destaca la leridana Laura Porta (Vila-sana, 28-11-2091), que ha vivido en primera persona el auge del hockey femenino. “Estamos muy ilusionadas, es un proyecto nuevo y todo el pueblo está volcado y lo vive con mucha ilusión”, explica.

Formada en el Vila-sana, donde empezó a jugar a los 3 años –es prima hermana de Maria y Victòria Porta– cumple su segunda temporada en el Bembibre y las tres anteriores jugó en el Sant Cugat, donde recaló tras dejar el club de su vida. Lleva siete temporadas en la élite y cree que el buen momento de este equipo, formado hace cuatro años en una población del Bierzo de poco más de 8.000 habitantes, “es la recompensa a mucho trabajo y esfuerzo”, explica.

Llegó al club porque “quería dar el salto al profesionalismo”, tras recibir la llamada del entrenador Carlos Figueroa, una verdadera leyenda del hockey español, que tras ascender al Bembibre a OK Liga lo ha metido entre los mejores –es segundo, empatado a 18 puntos con el Vila-sana y a uno del líder Fraga–. “Me dio mucha confianza que un técnico como él apostara por mi. Este año tenemos mejor equipo, una plantilla muy profesional y el club nos da todo lo que necesitamos. Me pagan el piso, la manutención y un sueldo. Además, también trabajo. Se está notando su mano”, añade en referencia al técnico que, a sus 69 años, tiene 10 Copas de Europa y 12 Ligas, entre otros muchos títulos.

Laura explica que el buen momento del equipo lo viven “con los pies en el suelo. Somos un equipo humilde y lo que nos transmite el club es que disfrutemos, aunque también tenemos que competir cada partido. Pero somos una plantilla humilde que respetamos a todos, aunque también queremos que se reconozca al club, que está viviendo el mejor año de su historia y eso nos hace sentir importantes”, añade.

En cuando a los objetivos, explica que se han marcado “entrar en la Copa de la Reina y clasificarnos para Europa. Es una Liga muy competida y te puede ganar cualquiera, por lo que el play off estará caro”. En pocos días (ver desglose) jugarán en Vila-sana (ver desglose). “Me hace ilusión que estén arriba y jugar en esa pista siempre es muy especial para mí. Siempre es un partido diferente y siento que la gente me recibe bien”.

Celebra que “ahora se valora más el hochey femenino y me hace sentir bien ver este crecimiento y vivirlo”, concluye.

El equipo leonés se mide con los dos leridanos consecutivamente

El Bembibre se enfrentará consecutivamente en estas dos próximas jornadas con los dos equipos leridanos de la OK Liga. Este próximo fin de semana el equipo leonés recibirá al Alpicat, que todavía no ha puntuado, mientras que el miércoles día 26 visitará la pista del Vila-sana. Este partido se juega entre semana porque al siguiente fin de semana las del Pla d’Urgell debutarán en la Champions League Women, competición en la que las del Pla d’Urgell recibirán al Trissino italiano.

Dos de las tres primeras máximas goleadoras son del Vila-sana

La tabla de goleadoras de la OK Liga Femenina la encabezan dos jugadoras del Vila-sana y del Bembibre. La “pichichi” de la competición es Aina Florenza, que ha anotado 14 goles en lo que va de Liga, mientras que Elsa Salvanyà es tercera, con 9. Ambas jugadoras se incorporaron al Vila-sana el pasado verano procedentes del Palau de Plegamans con el objetivo de aportar gol al equipo, objetivo que están cumpliendo. La segunda posición de la tabla la ocupa una jugadora del Bembibre, Txell Gimeno, que suma 12 dianas. Laura Porta lleva dos goles con el equipo leonés y, del Vila-sana, Luchi Agudo y Maria Porta llevan 4 y Victòria Porta, tres.