El leridano Joel Lee, técnico de la Federación Catalana

El leridano Joel Lee se ha incorporado como entrenador de la Federación Catalana de taekwondo, donde preparará a la selección catalana de poomsaes en el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Su debut en este cargo será en el Campeonato de España que tendrá lugar entre el 4 y 4l 8 de diciembre en la localidad alicantina de La Nucía. “Es un orgullo que la Catalana haya confiado en mí para esta responsabilidad”, explica el leridado. Joel, de 43 años, ha sido internacional con España en esta modalidad técnica de taekwondo, en la que ha logrado numerosas medallas. El pasado año se retiró de la competición, pero no descarta volver solo a nivel estatal.