Triunfo más allá del resultado

Los jugadores y técnicos de Catalunya y Palestina posaron juntos con el trofeo tras el partido. - FCF

La selección de Catalunya se impuso ayer a Palestina (2-1) en un amistoso cargado de simbolismo y solidaridad disputado en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Ante 30.018 espectadores, el equipo dirigido por Gerard López firmó una victoria que quedó en un segundo plano frente al objetivo benéfico del encuentro: destinar los ingresos a ayudar a los damnificados en Gaza por el conflicto entre Israel y Palestina.

El combinado catalán, reunido con escasos entrenamientos previos, arrancó con ritmo y supo resolver el duelo en una primera mitad vibrante. Catalunya golpeó de inmediato, a los cuatro minutos, con una acción de estrategia que Ilie Sánchez remató de cabeza para poner el 1-0.

Destacó Marc Bernal, observado desde la grada por su técnico en el Barça, Hansi Flick. El centrocampista firmó 45 minutos muy completos en su regreso tras su lesión de rodilla.

El 2-0 llegó en el 27’, fruto de una transición veloz que acabó en gol en propia meta de Mahajna. Palestina reaccionó de inmediato. Solo tres minutos más tarde, en un saque de esquina, un cabezazo al palo dejó sin opciones a Arnau Tenas y Moustafa Zeidan empujó el 2-1.

La segunda parte comenzó con dominio visitante. Catalunya, muy renovada tras los cambios, buscó el tercero y pudo sentenciar en las botas de Jordi Cano, pero el delantero del Europa no conectó un remate preciso.

El leridano Kelly Isaiah cantó Els Segadors

Tanto al inicio del partido como en el descanso hubo actividades de cultura popular, actuaciones musicales y una programación festiva diversa uniendo deporte, solidaridad y hermandad. En los prolegómenos, se interpretaron en directo los himnos de Catalunya, en voz del leridano Kelly Isaiah, y de Palestina.