La Champions también volverá al Camp Nou

El regreso de la Champions League al Spotify Camp Nou está cada vez más cerca. De hecho, el Barcelona ha recibido ya el visto bueno inicial de la UEFA para que el próximo partido de la máxima competición continental en casa, el 9 de diciembre ante el Eintracht Frankfurt, se dispute en su estadio.

Esta decisión llega después de que el club anunciara su regreso al Camp Nou en el encuentro de LaLiga contra el Athletic Club, que se juega este sábado, tras obtener la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que le permite ampliar el aforo del estadio azulgrana hasta los 45.401 espectadores. Dicha licencia incluye toda la zona de Lateral, sumándose a la ya concedida de la Fase 1A –que comprende Tribuna y Gol Sur–, y se hace efectiva después de que la UEFA haya aceptado la petición de la entidad catalana al considerar que “se cumplen todos los requisitos necesarios”.

No obstante, el organismo europeo aprovechará el hecho de que el Barça disputará varios partidos de Liga en el Spotify Camp Nou para realizar una inspección. Esta última prueba, de hecho, ya tiene fecha: se producirá el sábado 29 de noviembre, durante el partido del cuadro de Hansi Flick ante el Alavés. La UEFA acudirá al compromiso para cerciorarse de que todo funciona correctamente antes de hacer efectivo definitivamente el cambio de estadio del club durante la ‘fase liga’ de la Champions.

En breve se comunicarán los detalles de la venta de entradas, aunque quienes tengan el Pase Temporada 2025/26 ya tienen este partido incluido. El Club recuerda que este Pase único, vigente desde octubre y válido hasta final de temporada, garantiza el acceso a todos los partidos oficiales del primer equipo masculino en el estadio desde la jornada 13 de Liga.

Por otra parte, el FC Barcelona anunció ayer que esta temporada tendrá una cuarta equipación que rinde homenaje al 0-3 frente al Real Madrid del 19 de noviembre de 2005 con los goles de Samuel Eto’o y Ronaldinho, una camiseta que forma parte de la campaña ‘El futbol és art’ y que estará disponible en la plataforma de e-commerce del club, en las Barça Botigues y en nike.com.

El Barça femenino prueba hoy su fortaleza en Stamford Bridge

El Barcelona femenino vuelve hoy a Stamford Bridge, un campo fetiche en el que ha ganado los tres partidos que ha jugado y donde el Chelsea le recibe con sed de venganza, con el recuerdo vigente de que el equipo azulgrana le ha eliminado en las dos últimas Ligas de Campeones. Frente al equipo más consistente de los últimos años en Inglaterra, el Barça llega líder de la competición europea, con los mismos puntos que el Lyon. Suma un pleno de victorias en tres jornadas, con catorce goles a favor y solo uno en contra, y hace días goleó (4-0) en el clásico de la Liga española al Real Madrid. Las azulgranas, además, han salido victoriosas en todas sus visitas al feudo del Chelsea en las últimas tres temporadas (0-1, 0-2 y 1-4).