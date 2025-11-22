A recuperar sensacions: El Hiopos quiere pasar página de la derrota en Manresa y mejorar hoy en casa ante el Murcia

La derrota sufrida el sábado en Manresa aún escuece en el vestuario del Hiopos Lleida, sabedor de que dejó escapar una buena oportunidad para sumar una victoria que le acercara al sueño de la Copa del Rey. “Prefiero no hablar del partido de Manresa porque me entra la mala leche”, espetaba ayer en rueda de prensa Gerard Encuentra, que acabó el duelo en el Nou Congost tan enojado que “tuve que dar varios paseos por el pabellón para tranquilizarme, porque me iba entrando la rabia”, desveló.

El técnico aseguró que el problema no fue solo el nefasto último cuarto, sino los errores continuados durante todo el duelo. “Cometimos muchos errores, no solo en el último cuarto, sino durante todo el partido. Hay errores de básicos en el juego, de no cerrar el rebote, de pelotas perdidas, también en cuanto a la disciplina de los sistemas, pero aun así en muchas fases del partido fuimos ganando, por eso nos da más rabia todavía, porque te queda la sensación de que podías haber ganado si no hubiéramos cometido tantos fallos”, comentó.

Profundizando en el partido ante los del Bages, Encuentra reiteró que “en Manresa faltaron muchas cosas. Quizás nos quedamos con el tramo final, en el que tiramos de individualidades, pero es que fallamos en muchas cosas y durante todo el partido”. Incidiendo en la falta de juego colectivo, como apuntaron el miércoles tanto Oriol Paulí como Gyorgy Golomán, el técnico comentó que “esos momentos son para estos jugadores, los que tienen carácter, y eso no fue el único problema. Quedaba poco tiempo y nosotros nos dejamos ir y ellos se crecieron y ampliaron el marcador”.

Encuentra avisó que ante el Murcia, uno de los equipos más en forma de la Liga, “tenemos que intentar corregir todo lo que hicimos mal, tomar mejores decisiones, estar al nivel de intensidad adecuada y cuando el balón queme, tener mejores opciones para jugar”. No obstante, valoró la situación global del equipo en la clasificación teniendo en cuenta los rivales contra los que se ha enfrentado en este inicio. “Viendo el calendario que hemos tenido, estar con un balance positivo de 4-3 a estas alturas, ¿quién no lo habría firmado?”, se preguntó.

En cuanto al conjunto dirigido por Sito Alonso, vinculado en el pasado con el desaparecido Lleida Bàsquet, Encuentra destacó la dificultad que entraña el partido. “Ha tenido un calendario muy similar al nuestro, ganando también en el Palau y al Baskonia, y de no haber perdido el otro día con el Breogán, ahora iría primero. Juegan súper físicos, con un entrenador muy táctico y con jugadores de calidad, por lo que será un equipo muy complejo ante el que tendremos que estar muy bien para poder competir”, aseveró. Los murcianos llegan con una victoria de margen sobre el Hiopos que, de ganar, le alcanzaría en la tabla antes de afrontar el parón de selecciones.

Alonso: “Lleida es una de las pistas más complicadas”

Sito Alonso, técnico del UCAM Murcia, destacó ayer el gran ambiente que se vive en el Barris Nord y aseguró que “es uno de los campos más complicados para cualquier rival visitante. Pero lo más importante para mí es que el Hiopos Lleida, en su segundo año en la Liga Endesa, ha hecho un equipo con un nivel muy experto. La contratación de los bases o de jugadores como Ejim y Shurna es una declaración de intenciones. Es un equipo muy complicado, especialmente en su pista”.

El Amara Lleida retoma la Liga en la pista del Bilbao

El Amara Lleida retoma esta tarde (16.00) en la pista del Bilbao la LigaU después de descansar la jornada pasada. El conjunto de Borja Comenge, que ocupa la última posición del grupo B, buscará la segunda victoria de la temporada que le permitiría empatar en la clasificación con el cuadro vasco, que cuenta ahora con un triunfo más. Ambos vienen de perder su último compromiso y por un amplio marcador, los leridanos en la pista del Gran Canaria (95-59) y los vascos en Burgos (83-68).