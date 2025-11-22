El Atlètic Lleida pierde contra el València Mestalla en un duelo por la zona baja (1-0)

Publicado por jaume sarret Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha perdido en el Estadio a Antonio Puchades por 1 gol en 0. El partido ha empezado con numerosas llegadas por parte de los dos cuadros buscando abrir la lata antes que el oponente, como la que ha tenido a Boris a los 4 minutos. En una pelota dividida en el minuto 7, Navarro se lo ha llevado, y entre Sule y Moró no se han entendido para robarle, mientras que Jurado ha sido el más listo para llevarse la esférica y lo ha colocado en el segundo palo de exterior para poner el 1-0. El ‘match’ ha presentado dos bloques juntos, de posesiones y pases cortos e intensidad aunque al paso del tiempo se han calmado las aguas. Con todo, los de Angulo han perdonado algunas ocasiones claras para poner el segundo mientras que Bilal lo ha intentado por los leridanos causando dificultades a la posición de extremo con su agilidad con la pelota. Los que han puesto entre la espada y la pared a los de Gabri han sido el goleador Jurado y Otorbi, dos puñales por bandas, que han creado peligro constante en la portería de Pau Torres. El árbitro del partido de hoy, Miquel Pujol, ha silbado el final de la primera mitad después de los dos minutos añadidos.

La segunda mitad se ha reanudado con un mejor juego de pelota por el Atlètic Lleida y defensivamente han sido más acertados. Las ocasiones, sin embargo, han brillado por su ausencia durante los segundos 45 minutos. El partido ha perdido mucho ritmo y no ha tenido demasiado espectáculo, haciendo que haya habido tan sólo un chute de Joanet para los visitantes. Eso sí, al añadido los de Angulo han despertado para poner el segundo: Mario ha tenido dos seguidas, pero se ha tropezado con un salvador con Pau Torres y Víctor Fernández ha perdonado en uno mano a mano ante el portero catalán. El colegiado ha indicado el final y los valencianos han empatado a 11 puntos a los de Gabri, impidiendo sumar la segunda victoria consecutiva después del 3-2 en casa delante del Andratx.

El Atlético Lleida no consigue salir de la zona de descenso después de la derrota contra los valencianos en un duelo que era clave para confirmar la mejora de los de Gabri. El próximo sábado, los del Segrià recibirán en el Atlético Baleares en casa a las 19:00 h.