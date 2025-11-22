El Enoli Borges suma ante el Alzira su tercera victoria en seis jornadas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Enoli Les Borges Vall sumó su tercera victoria en seis jornadas en la Superdivisión Masculina tras imponerse en su pista al Hortitec Alzira TT por un contundente 4–1, en un partido donde el conjunto de Les Garrigues mostró solidez, equilibrio y capacidad para inclinar los duelos en los momentos clave.

El enfrentamiento arrancó con un choque vibrante entre Francesc Carrera y Yuta Ito, que terminó decantándose para el japonés en un ajustado 2–3. Ese sería, sin embargo, el único punto que Alzira conseguiría en el Centre de Tecnificació de Tennis Taula Enric Vall.

A partir de ahí, el conjunto local tomó las riendas del encuentro. Horacio Cifuentes igualó el marcador superando a Nicolás Burgos por 1–3, mostrando seguridad tras un primer set muy parejo. El buen momento leridano continuó con la victoria de Joan Masip, que remontó ante José Carlos Guillot (1–3) para situar el 2–1 en el marcador. Después, Cifuentes firmó su segundo punto de la tarde, esta vez frente a Ito, al que doblegó por 1–3 con un tenis de mesa muy sólido. Con el 3–1 en el global, el triunfo local quedaba ya encarrilado. El cierre llegó de la mano de Carrera, que se impuso a Guillot por 1–3 para rubricar el 4–1 definitivo.