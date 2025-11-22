El Llista, obligado a ganar para seguir vivo en Europa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida está obligado a ganar esta noche (21.00) en el Onze de Setembre al Alcoi por más de un gol de diferencia si quiere estar en los cuartos de final de la Europe Cup, después de perder en la ida por 3-2 en un partido marcado por un arbitraje muy casero que castigó a los listados con hasta tres exclusiones, que le obligaron a jugar durante seis minutos en inferioridad. Ahora el equipo de Edu Amat tendrá el apoyo de la grada en una noche que se antoja de gala, como las que años atrás permitieron al club clasificarse para las Final Four y levantar, hasta ahora, tres títulos continentales, el que más tiene junto a grandes clubes como el Liceo, Novara y Barcelos.

El Pons Lleida ya sabe lo que es ganar al conjunto alicantino. Lo logró hace casi un mes y de forma holgada por 5-2, un resultado que hoy le permitiría superar los octavos de final. Sus jugadores lo saben y confían en el potencial que ha exhibido el equipo en sus mejores partidos. “Estamos muy motivados y con muchísimas ganas. Sabemos que en Alcoi hicimos un partido muy serio que terminamos perdiendo por un gol, pero sabemos lo que podemos dar. Estamos confiados en nosotros mismos y lo que queremos es pasar, y estoy seguro de que lo vamos a lograr”, apuntaba ayer uno de sus referentes, Dario Giménez.

El argentino, que ya levantó la primera corona en su primera etapa en el club leridano, dijo que saben “cómo juega el Alcoi y dónde le podemos hacer daño, así que tenemos que aprovechar sus debilidades”, y aseguró que tienen muy claro el plan de partido, aunque desveló que “si pasa algo que no teníamos previsto, estamos preparados para afrontarlo”.

Por su parte, uno de los capitanes, Jordi Badia, hizo un llamamiento a la afición para que llene el Onze de Setembre. “No tengo ninguna duda de que mañana –hoy– será un día grande y por eso es muy importante tener el apoyo de la gente. Solo les pedimos que vengan para que su respaldo se note antes incluso de comenzar el partido, porque eso nos dará una fuerza extra. Y durante el partido, que no dejen de animar vaya como vaya el marcador, porque en casa lucharemos y creeremos en la victoria hasta el último segundo”, indicó el urgelense.