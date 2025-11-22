El Plan Estratégico del Deporte de Lleida entra en su recta final

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida ya tiene prácticamente ultimado su Plan Estratégico del Deporte, un documento que ha avanzado de forma decisiva después de un proceso participativo en el que han intervenido entidades deportivas, especialistas del sector y personal municipal. La fase de redacción ha concluido y el texto será sometido próximamente a una comisión informativa extraordinaria del área y a la Junta de Gobierno antes de su presentación pública.