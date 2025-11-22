Fiesta grande en Cervera para rendir homenaje a los hermanos Márquez por su histórico doblete en MotoGP

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Todo está listo en Cervera para vivir hoy una jornada inolvidable en la que la ciudad rendirá homenaje a los pilotos Marc y Àlex Márquez por el doblete conseguido en el Campeonato del Mundo de MotoGP. La cita promete emociones fuertes y velocidad en una celebración que llenará de color y rugido de motos las calles de la ciudad, que esperan la llegada de unos 15.000 visitantes.

La jornada comenzará a las 11.15 horas con la recepción oficial de los hermanos Márquez en la Paeria. A las 11.45 saludarán desde el balcón antes de la salida, a las 13.00, de un gran convoy con 200 motos, encabezado por los hermanos Márquez (Àlex de piloto y Marc de paquete), que partirá de la plaza de la Universitat rumbo a la plaza Magdalena de Montclar. Allí, a las 13.45, Àlex realizará un espectáculo con la Ducati Desmosedici GP24 con la que ha sido subcampeón, marcando el momento más vibrante del día: el rugido de una MotoGP por primera vez en las calles de Cervera. La fiesta culminará con una celebración multitudinaria en el escenario principal.

El alcalde, Jan Pomés, explicó ayer que el montaje ha sido complejo debido a la magnitud del evento. “Es una logística propia de un acontecimiento deportivo profesional, con un nivel muy alto para una ciudad como Cervera. Pedimos comprensión a los vecinos por los inconvenientes en la movilidad y agradecemos su colaboración”, señaló. Los preparativos comenzaron el miércoles con el cierre de calles y la instalación de vallas y estructuras. Pomés destacó el carácter “de kilómetro cero” de la fiesta, en la que se ha apostado por medios y empresas locales. El alcalde agradeció especialmente a los hermanos Márquez su implicación directa en la organización y el apoyo económico al evento. La Paeria aporta 35.000 euros, mientras que la Diputación y la Generalitat prevén colaborar con cantidades similares. “Para Cervera es un lujo contar con unos embajadores así, que proyectan el nombre de la ciudad por todo el mundo”, afirmó Pomés.

Muchos comercios han decorado sus escaparates con banderas y dorsales de los dos pilotos. La tienda oficial ofrece ropa exclusiva de la fiesta y las pastelerías han elaborado galletas y chocolatinas dedicadas a los Márquez. Los establecimientos hoteleros colgaron el cartel de completo hace ya días.