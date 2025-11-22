Inefc Pirineus, con el proyecto Erasmus+ Games Plus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Seis estudiantes de Inefc Pirineus –Ton Gili, Rut Dalmau, Nina Corresa, Jorge Giménez, Pau Arbós y Noah Domínguez– y dos profesores, Aaron Rillo y David Escofet, participaron en la reunión internacional del proyecto Erasmus+ Games Plus: Traditional games for learning to teach, celebrada recientemente en Coimbra (Portugal). El encuentro reunió a representantes de España, Portugal, Croacia y Francia con el objetivo de compartir los resultados del proyecto.