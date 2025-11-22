El UCAM Murcia arrasa al Hiopos Lleida en el Barris Nord (71-107)

Publicado por jordi argilés Creado: Actualizado:

El UCAM Murcia ha conseguido una contundente victoria contra el Hiopos Lleida por un marcador de 71-107 en el Espaci Fruita Barris Nord ante 5.224 espectadores. Los murcianos han exhibido un juego superior en todas las facetas, especialmente en el tiro exterior, donde han anotado 22 triples con un 54% de efectividad, récord histórico del club, demostrando porque son uno de los equipos más en forma de la competición esta temporada.

Ennis se ha erigido como la grande figura del partido con 30 puntos y uno espectacular 8/12 en tiros de tres puntos, convirtiéndose en un quebradero de cabeza insoluble para la defensa local. Por parte del Hiopos Lleida, Batemon con 20 puntos, en el tramo final, y Oriol Paulí con 19 han sido los únicos que han mostrado cierta resistencia delante del avalancha ofensivo de los visitantes.

Las estadísticas reflejan la superioridad clara del equipo de Sito Alonso, que ha dominado en el rebote (46 en 35), en asistencias (22 en 9) y ha mantenido un porcentaje de tiro muy superior. Los leridanos sólo han conseguido un discreto 34% en tiros de campo, mientras que UCAM ha llegado a un contundente 52% en tiros de dos y el ya mencionado 54% en triples.

El partido también ha dejado otras actuaciones destacadas por parte del equipo visitante, como los 16 puntos de Forrest y los 15 de Radebaugh y DeJulius, demostrando la profundidad del banco murciano, hasta doce jugadores han podido contribuir a la victoria.

Esta derrota supone un golpe duro dura para el Hiopos Lleida de Gerard Encuentra, que tendrá que replantearse aspectos defensivos después de recibir más de 100 puntos en casa. El diferencial de +180 en la valoración a favor del UCAM Murcia (123 contra -61) evidencia la distancia entre ambos equipos en este partido. A pesar de la derrota, los leridanos se marchan con un balance de 4-4 al paro de selecciones.